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КМДА (2331) Київ (19115) переселенці (952)

У столиці зареєстровано 9,5 тис. переселенців, найбільше з Київської, Чернігівської та Донецької областей, – КМДА

біженці

Найбільше вимушених переселенців в Києві з Київської, Донецької та Чернігівської областей.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними чиновниці, у загалом у Києві зареєстровано майже 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

"У місті вже зареєстрували 9432 внутрішньо переміщені особи. Найбільше вимушених переселенців з Київської області – 3978 осіб – це міста Ірпінь, Буча, Гостомель. Ще майже 2 тисячі – з Донецької області, близько 1500 осіб – з Чернігівської", – повідомила Хонда.

Вона також додала, що для отримання державної допомоги та статусу внутрішньо переміщеної особи, необхідно стати на облік у райуправліннях праці та соцзахисту. Прийом документів продовжено до 30 квітня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переселенці, які звернуться по допомогу на проживання до 30 квітня, отримають її, починаючи з березня, - Лазебна

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Довольно опасное решение. Их никто не знает, они никого не знают. Среди них абсолютно могут быть диверсанты. Тем более, что сейчас командует Дворников, а он и в Сирии нанимал местных, и при наступлении на Харьков и Бердянск точно также разведчики, диверсанты и десант. Он денег не жалеет, в отличие от жадных старых генералов, кто себе все захапал.

Намного, намного безопаснее вывозить всех беженцев особенно из Донецкой области из страны и возвращать коренных жителей, кто отлично ориентируется по городу и не будет выглядеть как ДРГ. Или по-крайней мере в Львов. А из Львова - в Киев. Так куда безопаснее будет. Я уже молчу про Днепр и Славянск. Там уже однозначно сидят агенты под видом беженцев, думаю их десятки уже. И они готовы навести на нужную дорогу, сделать диверсию, завести врага в спину, показать место для высадки десанта и позиции ПВО. Беженцев, у кого родной язык русский, - за 1000км от зоны боевых действий.
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12.04.2022 17:57 Відповісти
Воевать против сирийских бомжей и Олег Ляшко успешно сможет, то же мне показатель.
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12.04.2022 18:11 Відповісти
Ну, з Олєжулькиними пригодами можливо всяко... Надійніше його відрядити на Занзібар - до https://neolurk.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 одного інкуба-збоченця .
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12.04.2022 21:39 Відповісти
Это информация о чем? Отвечу сам же - ни о чем. Как их, то есть нас, посчитали в Киеве если зарегистрироваться в качестве переселенца физически адское действие. Три дня подряд в очереди всей нашей семьей в офис соцзащиты по адресу Киев, проспект Перемоги, 5 дали только нервы и злобу на организацию учета. Плюнули, никуда больше не ходим. Дэржава в смартфони по факту оказалась толпой разъяренных людей которых заставляют ночевать под дверями учреждения в надежде попасть в первые ряды очереди и получить справку, а по ней потом обещанных 2 тысячи гривен. Но удача может улыбнутся только тем кто прикует себя к дверной ручке. Додаток в Дії внедряют уже три недели но ни ответа ни привета.
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12.04.2022 18:14 Відповісти
Пардон, трохи не по темі. Але то цікаво і важливо!
На СТБ щойно повідомили, що ведмедчука пов'язали!
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12.04.2022 21:32 Відповісти
 
 