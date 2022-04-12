У столиці зареєстровано 9,5 тис. переселенців, найбільше з Київської, Чернігівської та Донецької областей, – КМДА
Найбільше вимушених переселенців в Києві з Київської, Донецької та Чернігівської областей.
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За даними чиновниці, у загалом у Києві зареєстровано майже 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
"У місті вже зареєстрували 9432 внутрішньо переміщені особи. Найбільше вимушених переселенців з Київської області – 3978 осіб – це міста Ірпінь, Буча, Гостомель. Ще майже 2 тисячі – з Донецької області, близько 1500 осіб – з Чернігівської", – повідомила Хонда.
Вона також додала, що для отримання державної допомоги та статусу внутрішньо переміщеної особи, необхідно стати на облік у райуправліннях праці та соцзахисту. Прийом документів продовжено до 30 квітня.
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Намного, намного безопаснее вывозить всех беженцев особенно из Донецкой области из страны и возвращать коренных жителей, кто отлично ориентируется по городу и не будет выглядеть как ДРГ. Или по-крайней мере в Львов. А из Львова - в Киев. Так куда безопаснее будет. Я уже молчу про Днепр и Славянск. Там уже однозначно сидят агенты под видом беженцев, думаю их десятки уже. И они готовы навести на нужную дорогу, сделать диверсию, завести врага в спину, показать место для высадки десанта и позиции ПВО. Беженцев, у кого родной язык русский, - за 1000км от зоны боевых действий.
На СТБ щойно повідомили, що ведмедчука пов'язали!