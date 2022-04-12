У столиці зареєстровано 9,5 тис. переселенців, найбільше з Київської, Чернігівської та Донецької областей, – КМДА

Найбільше вимушених переселенців в Києві з Київської, Донецької та Чернігівської областей.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними чиновниці, у загалом у Києві зареєстровано майже 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

"У місті вже зареєстрували 9432 внутрішньо переміщені особи. Найбільше вимушених переселенців з Київської області – 3978 осіб – це міста Ірпінь, Буча, Гостомель. Ще майже 2 тисячі – з Донецької області, близько 1500 осіб – з Чернігівської", – повідомила Хонда.

Вона також додала, що для отримання державної допомоги та статусу внутрішньо переміщеної особи, необхідно стати на облік у райуправліннях праці та соцзахисту. Прийом документів продовжено до 30 квітня.

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