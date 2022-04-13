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зброя (7278) допомога (7871) США (20980) Псакі (148)

США працюють над постачанням артсистем до України, - Псакі

ппо

Сполучені Штати Америки працюють над постачанням артилерійських систем для України. Частину можуть надати із своїх запасів.

Про це на брифінгу заявила представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, все вказує на те, що Росія прагнутиме оточити та розбити українські сили на Донбасі. Крім того, продовжаться повітряні та ракетні удари по решті країни.

"Оскільки ми прагнемо прискорити доставку (зброї. - Ред.), - ми виділили 1,7 млрд доларів, як ви всі знаєте, ми працюємо над тим, щоб надати українцям артилерійські системи, які вони нещодавно запросили у переговорах між нашими урядами. І ми працюємо над тим, щоб надати їм артилерію з запасів США, а також полегшити перекидання від інших союзників та партнерів, як ми зробили з С-300", - зазначила Псакі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вже відправили Україні більшу частину допомоги з пакета на $800 мільйонів, - Пентагон

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Топ коментарі
+19
чим більше зброї потужної та грізної тим більше зажмурених кацапів......
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13.04.2022 09:00
+12
Амерам-черговий респект...
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13.04.2022 09:04
+7
Будь ласка, працюйте швидче!
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13.04.2022 09:02
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чим більше зброї потужної та грізної тим більше зажмурених кацапів......
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13.04.2022 09:00 Відповісти
Посил був інший, читайте аналіз ситуації.
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13.04.2022 09:07 Відповісти
Чим більше зажмурених цапів завезуть назад на мордор,тим буде менше бажаючих дурноватих рашистських свиней почавкати української травички!
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13.04.2022 10:55 Відповісти
а над чим там працювати? - завантажили та відправили
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13.04.2022 09:01 Відповісти
Вам би в Президенти США балотуватись, все б за день порішали )))
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13.04.2022 10:21 Відповісти
Будь ласка, працюйте швидче!
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13.04.2022 09:02 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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13.04.2022 09:04 Відповісти
Так он що воно їхало. Паладінчики.
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13.04.2022 09:09 Відповісти
Довго ж ви вичікували...
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13.04.2022 09:14 Відповісти
God bless America!
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13.04.2022 09:24 Відповісти
Треба не меньше , ніж на 300 км дальність. Щоб можна було по кацапських тилах лупити!
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13.04.2022 09:40 Відповісти
давайте родные давайте. До начала зеленки уже все должно быть
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13.04.2022 10:00 Відповісти
Проснулись......
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13.04.2022 10:10 Відповісти
Дехто три роки спав і Вас це не турбувало...
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13.04.2022 10:22 Відповісти
Дякуємо і дуже чекаємо. Слава Україні!
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13.04.2022 10:31 Відповісти
Американская арта кацапам понравится. Учитывая, что у них есть куча снарядов к ней управляемых с лазерным наведением.
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13.04.2022 10:54 Відповісти
Головне, щоб зелена мавпа ще й Бідона не послала як Штенгенциркуля.
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13.04.2022 11:53 Відповісти
 
 