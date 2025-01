Над кіберцентром при НАТО підняли прапор України

Над Центром НАТО з питань співробітництва у галузі кіберзахисту (CCDCOE), який розташований у Таллінні, підняли прапор України.

Про це повідомляє CCDCOE, а також посол України в Естонії Мар’яна Беца, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Нині прапор України підняли поруч з прапорами країн-членів НАТО біля Центру, щоб привітати Україну на шляху до членства. Україна робитиме цінний внесок, коли виграє війну та почне відбудову. Для цього ми підтримуємо Україну усіма можливими способами", - зазначає центр у повідомленні.

The flag of #Ukraine was raised today next to those @NATO member states at @ccdcoe to welcome 🇺🇦 on the road to membership. 🇺🇦 will be a valuable contributor when it wins the war and starts to rebuild. For that we support and #StandWithUkraine️ in every possible way. pic.twitter.com/PMvomIyW5q