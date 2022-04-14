Графік евакуаційних поїздів на 14 квітня. ПЕРЕЛІК
АТ "Укрзалізниця" призначило на четвер, 14 квітня, низку евакуаційних поїздів зі сходу України.
Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає Цензор.НЕТ.
У четвер здійснюватиме наступні рейси:
Покровськ
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
Львів
23:50 - 274/273 Львів-Полтава Пд.
Одеса
22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
Слов'янськ
17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів
Харків
11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород.
Інші рейси:
04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.
Також відновлює свій рух регіональний поїзд "Слобожанський експрес", що курсує між Ворожбою та Харковом.
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