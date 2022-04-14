Графік евакуаційних поїздів на 14 квітня. ПЕРЕЛІК

АТ "Укрзалізниця" призначило на четвер, 14 квітня, низку евакуаційних поїздів зі сходу України.

Про це повідомляє пресслужба перевізника, передає Цензор.НЕТ.

У четвер здійснюватиме наступні рейси:

Покровськ

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

Львів

23:50 - 274/273 Львів-Полтава Пд.

Одеса

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

Слов'янськ

17:00 - 274/273 Слов'янськ - Львів

Харків

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород.

Інші рейси:

04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.

Також відновлює свій рух регіональний поїзд "Слобожанський експрес", що курсує між Ворожбою та Харковом.