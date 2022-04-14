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безпілотник (3677) США (21024)

Американська фірма General Atomics готова швидко передати Україні важкі ударні безпілотники

сша,безпілотник,раптор

Україна веде переговори щодо закупівлі важких ударних безпілотників від General Atomics, які можуть змінити баланс у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мілітарний з посиланням на заяву представників General Atomics виданню Forbes.

Минулого тижня українські офіційні особи зустрілися у Вашингтоні з представниками General Atomics, каліфорнійським виробником військових безпілотників, зокрема MQ-9 Reaper.

Хоча уряд США мав схвалити будь-який продаж, малоймовірно, що такі переговори між Україною та американським оборонним підрядником відбулися б без зеленого світла з боку США.

"Зараз у нас є літаки, готові до негайної передачі", – заявив виданню представник General Atomics К. Марк Брінклі. "За підтримки уряду США ці літаки можуть опинитися в руках українських військових льотчиків за лічені дні".

Модель БПЛА

General Atomics вже має досвід швидкої доставки MQ-9 в інші країни.

"У минулому ми працювали з урядом США над відправкою MQ-9 Reapers до країни-партнера менш ніж за 30 днів", – сказав Брінклі. "Логістичний слід може бути мінімальним, а також набагато меншим, ніж те, що люди пов’язують із логістичним слідом американського БПЛА".

Хоча General Atomics не згадала конкретні моделі, які вона могла б продавати, найімовірнішим кандидатом був би Reaper, який поряд із більш раннім MQ-1 Predator був основою операцій американських військових безпілотників понад 20 років.

MQ-9 може радикально змінити хід війни, де безпілотники стали одним із найруйнівніших видів зброї України проти Росії. У MQ-9 буде достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб Росії.

General Atomics стверджує, що Україна виграла б від досконаліших американських безпілотників. "Вони б значно розширили можливості розвідки всіх Збройних Сил і забезпечили б дуже смертоносні ударні можливості, які не можуть бути забезпечені меншими бойовими БПЛА", — сказав Брінклі.

Однак є перешкоди для будь-якої покупки українськими MQ-9. Найбільш очевидним є навчання та ознайомлення: українські військові звикли експлуатувати російську (фактично радянську) техніку, а не західні розробки, а ПС США вимагають річної підготовки пілотів БПЛА.

Проте General Atomics упевнена, що зможе швидко навчити українські екіпажі. "Військові пілоти, вже знайомі з роботою БПЛА, можуть бути навчені швидко керувати нашим літаком", – сказав Брінклі.

Американська фірма General Atomics готова швидко передати Україні важкі ударні безпілотники 01

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Топ коментарі
+74
Если это случится, то это полный ****** для кацапов. Байрактары это очень круто, а эти штуки это мега круто
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14.04.2022 20:05
+60
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14.04.2022 20:06
+46
Они выше классом, чем без преувеличения легендарные турецкие байрактары. Кацапы будут жить плохо, но не долго.
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14.04.2022 20:08
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Не мели дурниць
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14.04.2022 20:51 Відповісти
Vot eti uze skoro budut v Ukraine
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14.04.2022 20:37 Відповісти
Американські САУ Paladin
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14.04.2022 21:18 Відповісти
Жнива цього літа почнуться рано
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14.04.2022 20:43 Відповісти
касаби? ви ще не обісралися? бігом за лопухами...
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14.04.2022 20:44 Відповісти
Не благодарите

https://www.youtube.com/watch?v=CRq4Btv6iyQ
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14.04.2022 20:50 Відповісти
Репір в першу чергу виділяється тими засобами ураженнями, які він може застосовувати.
І це не лише протитанкові Хелфайри та Бримстоун, і бомби з лазерним та GPS-наведенням, але навіть ракети повітря-повітря Сайдвіндер, останньої модифікації, які роблять його небезпечним для будь-якого кацапського літака.
Ну і 6 точок підвіски, які робить його в рази ефективнішим ніж байрактар.
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14.04.2022 20:50 Відповісти
Ріпер
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14.04.2022 21:16 Відповісти
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14.04.2022 20:56 Відповісти
давно пора
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14.04.2022 20:59 Відповісти
Одним , можна всі пускові установки Іскандер на кацасько-білоруській території знищити!!!
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14.04.2022 21:09 Відповісти
нам би штук 10 хоча б !
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14.04.2022 21:13 Відповісти
Москалям гаплик
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14.04.2022 21:45 Відповісти
няшечка 😍
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14.04.2022 21:47 Відповісти
Может это звучит цинично, и кто-то здесь уже высказывал такую мысль, что производители вооружений сами заинтересованы в передаче вооружений нашей армии. Наши бойцы обкатывают технику в боевых условиях и при этом делают ей ахренеть какую рекламу. Американцы, возможно, поняли, что турки дышат им в затылок. Но как бы там ни было, больше плюшек хороших и разных, которые сохраняют жизни наших ребят и приближают победу.
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14.04.2022 22:00 Відповісти
Колись я це тут писав ))
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14.04.2022 23:21 Відповісти
шайтан пипилац с кабиной как голова чужого им можно ******* по мавзолею
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14.04.2022 22:05 Відповісти
А в нас є свої - асфальтові, так Вовчику?
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14.04.2022 23:00 Відповісти
ПВО кацапов нужно уничтожать в первую очередь
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14.04.2022 23:07 Відповісти
Господи, спасибо тебе!
Но как же жаль наших геров асов, которые не дожили до этого часа и погибли в неравном бою!
Но Вы все равно будете помогать нам. С неба!
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15.04.2022 00:19 Відповісти
а говорили Марику нельзя помочь....А я говорил все можно, было бы желание
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15.04.2022 00:26 Відповісти
Тоді неможна було, без панування в повітрі, без наступальної зброї. А зараз маємо зібрати сталеві кулаки на землі і в повітрі, і вдарити там, де Генштаб запланував. Маю надію, що буде зроблено все, що треба.
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15.04.2022 01:04 Відповісти
Ядерное оружие - вот что точно изменит баланс в войне....
И не один заряд.... А с десяток....
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15.04.2022 04:21 Відповісти
А зачем вообще тратить время на обучение наших операторов? Нарисовать распознавательные знаки ВВС Украины при этом управлять вполне могут и американские операторы даже не выезжая из США. Пилота внутри БПЛА нет. Если собьют - поди докажи что управляли им не украинцы.
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15.04.2022 09:39 Відповісти
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