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Лозова (26) евакуація (2246) Покровськ (409)

Укрзалізниця 15 квітня пустить чотири евакуаційні потяги з Покровська і Лозової

поезд

Жителі Донеччини та Луганщини у п’ятницю, 15 квітня, матимуть змогу евакуюватися чотирма потягами з Покровська та Лозової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у в Слов’янській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що 15 квітня із Лозової вирушають потяги:

№ 46/45 до Ужгорода (14 вагонів);

№ 138/137 до Хмельницького (12 вагонів);

№ 142/141 до Львова, (14 вагонів), час відправлення уточнюється.

Крім того, з Покровська планується потяг № 234/233 до Чопа (15 вагонів), відправлення о 16.30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині в четвер продовжиться евакуація за п'ятьма напрямками, - Гайдай

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15.04.2022 05:17 Відповісти
Денис Казанський
@den_kazansky

https://twitter.com/den_kazansky/status/1514658259818405899 10 ч

В ватных группах анонсируют удар по вокзалу Лозовой, который, как обычно, свалят на Украину. Будьте осторожны, они собираются повторить Краматорск

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15.04.2022 06:53 Відповісти
Денис Казанський
@den_kazansky
·
https://twitter.com/den_kazansky/status/1514658404530368517 10 ч

В этом же канале за день до трагедии в Краматорске, тоже намекали, что может быть удар по вокзалу
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15.04.2022 06:57 Відповісти
Феерические долбоепы, агрессоры, убийцы, нацисты, фашисты и оккупанты, асвабадители из ********** предупреждают про собственные преступления в Украине.
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15.04.2022 08:10 Відповісти
 
 