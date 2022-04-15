Черговий ворожий безпілотник знищено на Одещині, - ОВА

Ніч в Одесі та області пройшла під звуки повітряної тривоги, але без обстрілів.

Про це повідомив у своєму відеозверненні прессекретар оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 28-а омбр ім. Лицарів Зимового Походу знищила черговий ворожий безпілотник.

"Продовжуємо працювати на нашу Перемогу!", - додаж Братчук.