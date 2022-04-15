УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12321 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 447 4
армія рф (16200) безпілотник (3677) Одеса (5322) Одеська область (3003)

Черговий ворожий безпілотник знищено на Одещині, - ОВА

рф,безпілотник

Ніч в Одесі та області пройшла під звуки повітряної тривоги, але без обстрілів.

Про це повідомив у своєму відеозверненні прессекретар оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 28-а омбр ім. Лицарів Зимового Походу знищила черговий ворожий безпілотник.

"Продовжуємо працювати на нашу Перемогу!", - додаж Братчук.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Черговий респект,не зупиняйтесь...
показати весь коментар
15.04.2022 07:24 Відповісти
Коли черговий лапотний кораблик піде слідом за моцквою на дно?
показати весь коментар
15.04.2022 07:42 Відповісти
Німеччина, Франція, США та (Увага!) Китай призупиняють наукову співпрацю з Росією. Шах і Мат, русняві тварі! Досить КРАСТИ чужі ідеї та видавати їх за свої !!!
показати весь коментар
15.04.2022 08:23 Відповісти
О, ще один фотік Кенон буде хлопцям, дохлих кацапів фоткати
показати весь коментар
15.04.2022 08:27 Відповісти
 
 