Черговий ворожий безпілотник знищено на Одещині, - ОВА
Ніч в Одесі та області пройшла під звуки повітряної тривоги, але без обстрілів.
Про це повідомив у своєму відеозверненні прессекретар оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 28-а омбр ім. Лицарів Зимового Походу знищила черговий ворожий безпілотник.
"Продовжуємо працювати на нашу Перемогу!", - додаж Братчук.
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