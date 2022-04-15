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Новини Війна
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Путін сам себе обіграв, розв'язавши війну проти України, – The Guardian

путін

Почавши вторгнення в Україну, президент РФ Володимир Путін перетворив непохитно нейтральні Швецію і Фінляндію на потенційних членів НАТО.

Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Почавши вторгнення в Україну, путін думав, що він завдав "ракетного удару" по Заходу. Але виявилось, що це високоточний бумеранг. Перетворення двох непохитно нейтральних країн у членів НАТО поповнить список найбільших стратегічних помилок за цей час", - йдеться у статті.

Зазначається, що жорстока манера, з якою Володимир Путін намагався позбавити Україну можливостей для забезпечення безпеки, призвела до раптової зміни мислення у Фінляндії та Швеції. Проте процес ще не завершився і може виявитися важким.

"Ставлення до членства в НАТО ще не стабільне, і фіни зі шведами ще можуть повернутися до звичної напівнейтральності. Ядерні погрози росії можуть змусити виборців подумати ще раз. Однак існує безліч форм членства в НАТО, Гельсінкі та Стокгольм ще їх не досліджували", - уточнює видання.

До червневого саміту в Мадриді Альянс буде на шляху до збільшення свого населення на 16 мільйонів людей, ВВП – на 800 мільярдів євро, а території – на 780 тисяч квадратних кілометрів. А тому може з'явитися новий спільний кордон НАТО з Росією завдовжки 1300 кілометрів. І це якраз протилежне тому, на чому наполягав Путін у своїх вимогах до Альянсу минулого року.

"Що ще гірше для Москви, це те, що НАТО тепер зміцнить свої позиції в Балтійському морі, якраз поруч із Калінінградською областю, де базується стратегічно важливий російський флот", - йдеться в статті.

Наголошується, що незвичайність моменту полягає ще й у тому, що зміни сталися дуже швидко. Фінляндія, яка останні 70 років була напівнейтральною, змінила свою зовнішню політику з неймовірною швидкістю. Фінська толерантність до Путіна була настільки велика, що деякі ліві політики в країні були дуже близькими до співпраці з Кремлем. Однак наразі фінська політична еліта відмовилася контактувати із російською опозицією.

За словами колишнього глави уряду Фінляндії Олександра Стубба, бажання Гельсінкі набути членства в НАТО продиктоване раціональним страхом, спровокованим вторгненням Росії в Україну. Також швидка зміна позицій Фінляндії стала взірцем для її сусіда – Швеції, що говорить про взаємоповагу та чутливі відносини між країнами.

"З точки зору НАТО було б ідеальним, щоб Гельсінкі і Стокгольм приєдналися разом. І опитування свідчать, що це можливо", – пише The Guardian.

Раніше Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон у Стокгольмі наголосила, що координація зі шведськими колегами потрібна, але "це не обов'язкова умова": "Фінляндія не диктує графіки або висновки Швеції, як Швеція нічого не диктує Фінляндії".

Видання підкреслює, що надто довгий процес вступу Фінляндії та Швеції буде ризикованим, оскільки РФ, використовуючи весь спектр методів гібридної війни, намагатиметься зірвати його.

Автор: 

НАТО (6441) путін володимир (23803) Фінляндія (1304) Швеція (954)


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Топ коментарі
+23
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15.04.2022 23:38
+19
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15.04.2022 23:46
+17
Та пофігу пуцину те НАТО у Швеції та Фінляндії! Ні перші, ні другі не потрібні пуцину, бо не мають з його кацапію нічого спільного, зокрема історичного минулого. Пуцин протестував лише проти НАТО в Україні. Виключно в Україні. Бо історія, яку пуцин пиписуж кацапстану - то українська історія. А без цієї - української історії у кацапів немає ні християнства, ні слов'янства, ні величі - нічого!!! Ось чому кацапів не боліло НАТО у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, з яким у кацапів теж є спільний кордон, проте немає спільної (крпденої) історії.
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15.04.2022 23:54
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15.04.2022 23:38 Відповісти
************ - треба запам'ятати, а то все х...йло, та х...йло. А може діти тут читають.
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15.04.2022 23:57 Відповісти
Я вас прошу згадаємо себе у совковому дитинстві - практично всі діти матюкалися починаючи з дитячого садку 🤬🤬🤬 а сьогодні часопростір реальності став тільки ще матюкливішим.
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16.04.2022 00:07 Відповісти
Шановний пане, ************ це посада та звання, а ***** це ім'я.
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16.04.2022 00:11 Відповісти
Ага, от тому в якомусь місці, вже не пам'ятаю якому саме, в 2015 році мешканці району називали свого дільничого міліціонера путіним, щоб не називати ******...
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16.04.2022 00:18 Відповісти
Слово, бывшее ругательным, стало именем собственным...
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16.04.2022 10:09 Відповісти
Ванною, що на 9 травня вже буде розширення НАТО
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16.04.2022 00:02 Відповісти
Саміт НАТО в червні, не раніше.
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16.04.2022 00:41 Відповісти
Результат маструбації ***** в бункері
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15.04.2022 23:41 Відповісти
Многоходовочка
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15.04.2022 23:41 Відповісти
Многоочкаувовочка.
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16.04.2022 00:08 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 23:43 Відповісти
важно. у этого придурка маразм. но дальше пойти ему не дадут. я уверен что его замочат его друзья. ну если само не сдохнет.
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15.04.2022 23:43 Відповісти
Старий га*дон за 20 років свого "царювання" міг зі свого кацапстану зробити добру багату й гарну державу, де громадяни б жили щасливо та гарно, але не зробив. Це був його вибір, але він обрав інший шлях. Саме тут він і помилився, як на мене.
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16.04.2022 00:49 Відповісти
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15.04.2022 23:46 Відповісти
Та пофігу пуцину те НАТО у Швеції та Фінляндії! Ні перші, ні другі не потрібні пуцину, бо не мають з його кацапію нічого спільного, зокрема історичного минулого. Пуцин протестував лише проти НАТО в Україні. Виключно в Україні. Бо історія, яку пуцин пиписуж кацапстану - то українська історія. А без цієї - української історії у кацапів немає ні християнства, ні слов'янства, ні величі - нічого!!! Ось чому кацапів не боліло НАТО у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, з яким у кацапів теж є спільний кордон, проте немає спільної (крпденої) історії.
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15.04.2022 23:54 Відповісти
Так і є. На превеликий жаль
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15.04.2022 23:59 Відповісти
Чому ж тоді в відомому ультіматумі москалі зажадалі від нато відповзти на рубіжі 91-го року? Нагадаю - Фінляндія в 39-му повинна була стати 16-ою республікою. Так що болить ця новина москалям щей як...
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16.04.2022 00:14 Відповісти
"москалі зажадалі від нато відповзти на рубіжі 91-го року"

Претендуй на більше аби дістати те, на що сподіваєшся (ріл політік).

"Фінляндія в 39-му повинна була стати 16-ою республікою"

Не стала у 39-му але від 1945 політично була контрольована совєтами до такої міри, що призначення топ посадовців Фінляндія мала узгоджувати з крємльом практично до 1991.
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16.04.2022 00:45 Відповісти
Чому йому, взагалі, те НАТО поперек горла встало будь де, якщо НАТО -- виключно оборонний блок?
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16.04.2022 00:33 Відповісти
"Ось чому кацапів не боліло НАТО у Литві, Латвії, Естонії, Польщі"

Боліло завжди, але усвідомлювали що "хатєлкі" їхні ще недоросли на той час до можливостей.
На відміну від України - Польща, Литва, Латвія та Естонія завжди знали що москальня це їхній найбільший ворог і при першій же нагоді доклали максимальних зусиль щоб убезпечити своє майбутнє сильнішими союзниками.
Українці навіть після 2014 продовжували вірити у свою спорідненість до "сєвєрних братьєв".
Ще невідомо як багато по війні будуть заявляти про "прастіть і панять, всьо же братскій народ, только абманут подлимі рукавадітєлямі".
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16.04.2022 00:58 Відповісти
Кацапи вже вилізли і пояснили, що нічого страшного, бо в них з фінами і шведами немає територіальних суперечок.
Карелія чомусь не рахується)
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15.04.2022 23:57 Відповісти
Дякую, блюванув з цієї пики поганої на фото...
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16.04.2022 00:01 Відповісти
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16.04.2022 00:03 Відповісти
нам завезли тушенку. немецкую. 10 тонн. свинина. бедные пацаны. это все надо развести по больницам, убежищам, лагерям беженцев. ничего, справимся.
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16.04.2022 00:09 Відповісти
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16.04.2022 00:15 Відповісти
Тупые еврейцы так ничего и не поняли.( Плешивому пох на ихнее нато.
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16.04.2022 02:00 Відповісти
Ви нічого не розумієте. Оце і є план путіна. Бо що? Так. Всьо ідєт по плану
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16.04.2022 02:23 Відповісти
Хочу бути оптимістом. Можливо і ми вскочимо в цей поїзд, адже влада ставила в приклад Фінляндію...
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16.04.2022 03:34 Відповісти
Тепер у словнику має з'явитися нове трактування слова "фінляндізація" - це коли країну приймають до НАТО одразу після подачі заявки. При цьому влада цієї країни не питає населення про необхідність цього кроку, оскільки громадяни одноголосно підтримують це рішення.
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16.04.2022 06:06 Відповісти
По факту:
24/02 розпочалась третя світова війна, тільки в її ********* гібридному варіанті. Де-юре з ордою-агресором (і її союзниками) воює лише Україна; де-факто - весь цивілізований світ, в тій чи іншій мірі. "Гібридний варіант" передбачає, як мінімум, неоголошення війни, з камуфлюванням її під "допомогу", "наротніреспубліки", "визнання державності", "воєнторги", і т.п.
Нехай бзпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресуром (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім світом.
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16.04.2022 09:53 Відповісти
 
 