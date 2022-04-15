Путін сам себе обіграв, розв'язавши війну проти України, – The Guardian

Почавши вторгнення в Україну, президент РФ Володимир Путін перетворив непохитно нейтральні Швецію і Фінляндію на потенційних членів НАТО.

Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Почавши вторгнення в Україну, путін думав, що він завдав "ракетного удару" по Заходу. Але виявилось, що це високоточний бумеранг. Перетворення двох непохитно нейтральних країн у членів НАТО поповнить список найбільших стратегічних помилок за цей час", - йдеться у статті.

Зазначається, що жорстока манера, з якою Володимир Путін намагався позбавити Україну можливостей для забезпечення безпеки, призвела до раптової зміни мислення у Фінляндії та Швеції. Проте процес ще не завершився і може виявитися важким.

"Ставлення до членства в НАТО ще не стабільне, і фіни зі шведами ще можуть повернутися до звичної напівнейтральності. Ядерні погрози росії можуть змусити виборців подумати ще раз. Однак існує безліч форм членства в НАТО, Гельсінкі та Стокгольм ще їх не досліджували", - уточнює видання.

До червневого саміту в Мадриді Альянс буде на шляху до збільшення свого населення на 16 мільйонів людей, ВВП – на 800 мільярдів євро, а території – на 780 тисяч квадратних кілометрів. А тому може з'явитися новий спільний кордон НАТО з Росією завдовжки 1300 кілометрів. І це якраз протилежне тому, на чому наполягав Путін у своїх вимогах до Альянсу минулого року.

"Що ще гірше для Москви, це те, що НАТО тепер зміцнить свої позиції в Балтійському морі, якраз поруч із Калінінградською областю, де базується стратегічно важливий російський флот", - йдеться в статті.

Наголошується, що незвичайність моменту полягає ще й у тому, що зміни сталися дуже швидко. Фінляндія, яка останні 70 років була напівнейтральною, змінила свою зовнішню політику з неймовірною швидкістю. Фінська толерантність до Путіна була настільки велика, що деякі ліві політики в країні були дуже близькими до співпраці з Кремлем. Однак наразі фінська політична еліта відмовилася контактувати із російською опозицією.

За словами колишнього глави уряду Фінляндії Олександра Стубба, бажання Гельсінкі набути членства в НАТО продиктоване раціональним страхом, спровокованим вторгненням Росії в Україну. Також швидка зміна позицій Фінляндії стала взірцем для її сусіда – Швеції, що говорить про взаємоповагу та чутливі відносини між країнами.

"З точки зору НАТО було б ідеальним, щоб Гельсінкі і Стокгольм приєдналися разом. І опитування свідчать, що це можливо", – пише The Guardian.

Раніше Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон у Стокгольмі наголосила, що координація зі шведськими колегами потрібна, але "це не обов'язкова умова": "Фінляндія не диктує графіки або висновки Швеції, як Швеція нічого не диктує Фінляндії".

Видання підкреслює, що надто довгий процес вступу Фінляндії та Швеції буде ризикованим, оскільки РФ, використовуючи весь спектр методів гібридної війни, намагатиметься зірвати його.