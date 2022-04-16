Зеленський нагородив 237 захисників, 34 з них - посмертно
Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 237 українських військовослужбовців, 34 з них - посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент сказав у відеозверненні.
"237 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 34 – посмертно", - повідомив глава держави.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ratibor Swet
показати весь коментар16.04.2022 00:58 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий Точ
показати весь коментар16.04.2022 08:49 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль