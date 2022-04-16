Зеленський нагородив 237 захисників, 34 з них - посмертно

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 237 українських військовослужбовців, 34 з них - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент сказав у відеозверненні.

"237 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 34 – посмертно", - повідомив глава держави.

Читайте також: Зеленський нагородив орденами та медалями 202 українських захисників, з яких 23 - посмертно