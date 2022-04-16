"Укрзалізниця" призначила на 16 квітня сім евакуаційних рейсів

На суботу, 16 квітня, "Укрзалізниця" анонсувала сім додаткових евакуаційних рейсів.

Перелік рейсів оприлюднено на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про такі потяги:

04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.

11:30 - 230/229 Харків-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 233/234 Чоп - Дніпро

Перевізник зазначає, що час відправлення і прибуття поїздів може змінюватися, тому радить стежити за актуальною інформацією.

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