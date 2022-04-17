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Укрзалізниця (6678) евакуація (2240)

Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 17 квітня

Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на неділю, 17 квітня

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.

Розклад евакуаційних поїздів на 17 квітня:

06:00 - 201/209 Івано-Франківськ - Харків-Пас

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

22:30 - 179/180 Дніпро - Київ-Пас

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

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