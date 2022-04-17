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США (20980) військові навчання (2758)

Армія США вже використовує уроки російсько-української війни для своїх навчань

сша,навчаня

У США американські військовослужбовці вже використовують уроки з російсько-української війни для навчань, які зараз відбуваються у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У запиленій каліфорнійській пустелі інструктори армії США вже використовують уроки, витягнуті з війни Росії проти України, готуючи солдатів до майбутніх боїв з таким великим противником як Росія чи Китай", – йдеться у матеріалі.

Так, у Національному навчальному центрі говорять російською мовою. Ворожі сили, що контролюють вигадане місто Уджен, використовують соцмережі, щоб висувати брехливі звинувачення проти американської бригади, що готується до атаки.

Повідомляється, що найближчими тижнями заплановано сценарій навчань наступної бригади, який буде зосереджений на тому, як боротися з ворогом, який намагається знищити місто ракетами для його захоплення.

"Я думаю, що зараз вся армія дійсно дивиться на те, що відбувається в Україні, і намагається винести уроки", – сказала міністр Армії США Крістін Вормут.

За її словами, ці уроки варіюються від проблем із російським обладнанням та логістикою до проблем зв'язку та використання інтернету.

"Досвід російсько-українських відносин є дуже переконливою ілюстрацією для нашої армії того, наскільки важливою буде інформаційна сфера", – сказала Вормут.

Автор: 
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Топ коментарі
+28
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17.04.2022 09:58
+23
Вчіться хлопці , нам не шкода ))) щось ви нам, щось ми вам і буде добре .
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17.04.2022 09:37
+20
быть Украине в НАТО, несмотря на сомнения зеленьськага и стефанчука... и пусть попробуют что-то типа референдума провести, как они это эти обояе заявляют... сейчас все в руках ВСУ, а эти двое - просто примазка... после победы у них спросят и разминирование перехода в крым, и...
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17.04.2022 09:38
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Єдине на що я сподіваюсь, щоб кацапи жодного висновку на протязі цієї війни не зробили!
Нехай на граблі наступають якомога частіше!
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17.04.2022 09:36 Відповісти
Вчіться хлопці , нам не шкода ))) щось ви нам, щось ми вам і буде добре .
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17.04.2022 09:37 Відповісти
нехай до нас йдуть на навчання. мишени е. поки що. полигонив дофига. хоч набои витрачатимуть не дарма.
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17.04.2022 10:38 Відповісти
Просто тепер США можуть зменшити свої війська вдесятеро - от і все навчання
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17.04.2022 12:36 Відповісти
быть Украине в НАТО, несмотря на сомнения зеленьськага и стефанчука... и пусть попробуют что-то типа референдума провести, как они это эти обояе заявляют... сейчас все в руках ВСУ, а эти двое - просто примазка... после победы у них спросят и разминирование перехода в крым, и...
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17.04.2022 09:38 Відповісти
А у Украины и выхода другого нет. Или Украина будет в НАТО или Украины не будет
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17.04.2022 09:53 Відповісти
"после победы у них спросят и разминирование перехода в крым"

https://ua.krymr.com/a/khersonshchyna-reportazh-kordon-krym/31712297.html кацап звиздить відкривши рота.
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17.04.2022 10:37 Відповісти
Ну и что ты везде этот бред зебильский суешь - передвижений техники на границе с Крымом не замечено 20 февраля . Уже Армянск был просто забит ей
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17.04.2022 10:51 Відповісти
Китайська армія-то ще щось,а лапатної армії вже більше не буде,бо вона припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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17.04.2022 09:40 Відповісти
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17.04.2022 09:58 Відповісти
Тим Джуда из Financial Times предлагает яркий пример украинской изобретательности и инициативы в битве за Киев. Он описывает, как «московским силам помешали… куски пенопласта - украинцы называют их карематами - стоимостью всего лишь (полтора британских фунта). Эти пенопластовые коврики не позволяют российским тепловизионным дронам обнаруживать тепло человека. "Мы держали карематы над головой", - сказал командир батальона Александр Коноко, объясняя, как ночью его люди незаметно передвигались небольшими группами. Таким образом, солдаты, вооруженные противотанковым оружием, поставленным из США, Великобритании и других стран, могли подкрасться к русским, выпустить свои смертоносные и точные ракеты, а затем ускользнуть».
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17.04.2022 10:03 Відповісти
Я это еще в 14 предлагал. Фольгированный пенопласт в помощь, еси бабла на мое нормальное обмундирование не хватает.
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17.04.2022 10:49 Відповісти
Хосподи ,дрон только вертикально над головой висит , со стороны он вообще ни чего не видит? Просто у кацапов орланов с тепловизорами практически нет -это как Армата - несколько единиц на всю кацапию . А нормальным тепловизорам похрен на защиту они отлично показывают даже то что имеет окружающую температуру не говоря уже о различии в сотые градуса
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17.04.2022 11:05 Відповісти
Теорія-то одне,а лабораторні і практичні-то інше.Welcome to Ukraine,dear friends!
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17.04.2022 13:34 Відповісти
 
 