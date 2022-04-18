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Київ (19122) транспорт (1359)

Від сьогодні збільшено час роботи пасажирського транспорту в Києві

метро,київ,арсенальна

У столиці з понеділка буде збільшено час перевезення пасажирів у метро та наземному транспорті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Київський метрополітен із сьогоднішнього дня перевозитиме пасажирів з 06:30 до 20:00, наземний транспорт – з 7:00 до 21:00", - йдеться у повідомленні.

Також в адміністрації нагадали, що у Києві та Київській області комендантська година триває щоночі з 22:00 до 05:00.

Також читайте: Тривалість комендантської години в Києві та області зменшено

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18.04.2022 09:11 Відповісти
 
 