Від сьогодні збільшено час роботи пасажирського транспорту в Києві
У столиці з понеділка буде збільшено час перевезення пасажирів у метро та наземному транспорті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Київський метрополітен із сьогоднішнього дня перевозитиме пасажирів з 06:30 до 20:00, наземний транспорт – з 7:00 до 21:00", - йдеться у повідомленні.
Також в адміністрації нагадали, що у Києві та Київській області комендантська година триває щоночі з 22:00 до 05:00.
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показати весь коментар18.04.2022 09:11 Відповісти Мені подобається 3
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