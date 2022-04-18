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В бою з рашистами загинув Дмитро Рубашевський (Ганс)

Білорус Дмитро Рубашевський (Ганс) загинув в бою з російськими окупантами.

Про це повідомили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вірний Воїн України "Ганс". Воював з 15 року,отримав декілька поранень у добровольчих підрозділах! Народний Герой України!

Загинув у складі 24 бригади, у Ганса залишилась дружина та маленька донечка! Давайте разом підтримаємо фінансово родину нашого друга,побратима та Захисника України який віддав своє життя за нас всіх!" - йдеться в повідомленні.

Номер карти Ганса дружини

4149 4991 5528 2948, Корчак Галина.

Дмитро Олегович Рубашевський (Ганс) народився в м. Брест (Білорусь). Приєднався до боротьби проти окупантів ще в 2016. Воював у складі Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор".

Згодом одружився і мешкав у селищі Шкло разом із сім’єю. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, Дмитро у складі 24 окремої механізованої бригади відстоював незалежність України.

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В бою з рашистами загинув Дмитро Рубашевський (Ганс) 01
В бою з рашистами загинув Дмитро Рубашевський (Ганс) 02
В бою з рашистами загинув Дмитро Рубашевський (Ганс) 03
В бою з рашистами загинув Дмитро Рубашевський (Ганс) 04

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