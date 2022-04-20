УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9999 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 894 2
Укрзалізниця (6677) евакуація (2240)

На 20 квітня призначено сім евакуаційних рейсів, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця,евакуація

"Укрзалізниця" призначила сім рейсів для евакуації населення на 20 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті перевізника.

Графік потягів:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пасажирський;
  • 11:30 — 229/230 Харків-Пасажирський — Ужгород;
  • 22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.

"Укрзалізниця" попереджає, що точний час відправлення може змінюватися.

Евакуаційні рейси є безоплатними. Пріоритет надається дітям, жінкам, літнім людям. У потяг можна брати тварин, виняток — для великих та агресивних тварин. Громіздкі речі можуть не дозволити взяти через брак місця.

Також читайте: Серед працівників "Укрзалізниці" виявлено 4 колаборантів, - Камишін

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чого це публікуєте? Вам мало Краматорська?
показати весь коментар
20.04.2022 07:41 Відповісти
пробачте, коли помиляюсь. Але гум коридори треба позначати тільки для ЗСУ щоб вогнем прикрили. парашкиньці все одно будуть обстрілювати
показати весь коментар
20.04.2022 07:46 Відповісти
 
 