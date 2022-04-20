На 20 квітня призначено сім евакуаційних рейсів, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" призначила сім рейсів для евакуації населення на 20 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті перевізника.

Графік потягів:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пасажирський;

11:30 — 229/230 Харків-Пасажирський — Ужгород;

22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.

"Укрзалізниця" попереджає, що точний час відправлення може змінюватися.

Евакуаційні рейси є безоплатними. Пріоритет надається дітям, жінкам, літнім людям. У потяг можна брати тварин, виняток — для великих та агресивних тварин. Громіздкі речі можуть не дозволити взяти через брак місця.

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