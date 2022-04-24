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Розпочато розслідування за фактом ракетного удару по Одесі, - Офіс Генпрокурора

удар,одеса,ракетний

Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного удару по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у телеграм-каналі.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні,


За даними слідства, 23 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі міста. Вибухи ворожих снарядів зруйнували житлові приміщення між 2 та 5 поверхами та заблокували виходи, залишивши людей у пастці. Також виникла пожежа, яку ліквідовано співробітниками Головного управління ДСНС України в області.

За попередніми даними, загинуло 8 мирних мешканців, серед них - 3-місячна дитина. Ще 18 людей поранено. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. Наразі тривають рятувальні роботи.

Інформація щодо жертв ворожої атаки та пошкодженої інфраструктури встановлюється.

Також дивіться: Від російської ракети в Одесі загинула Валерія Глодан та її тримісячна донечка Кіра. ФОТО

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обстріл (28648) Одеса (5472) Офіс Генпрокурора (3258)


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Офис Генпрокурора---
включите в расследование передачу ракет и самолетов гражданином Кучмой и Кравчуком.
Это с их преступной халатности или злого умысла (обогащения), страна осталась голой.
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24.04.2022 07:09 Відповісти
Серйозно??? Ну ви там "круті"...
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24.04.2022 07:13 Відповісти
будуть розслідувати по якій траекторії летіла ракета?вау...
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24.04.2022 07:25 Відповісти
Главное- бумагами пошелестеть, чтобы получить зарплату
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24.04.2022 07:31 Відповісти
Ну и накуя эти цирки?
Сколько надо иметь мозгов, чтобы понять насколько глупо и нелепо выглядит эта "новость"?
К этому насквозь прогнившему коррупционному гадюшнику - прокуратуре столько вопросов, что эта "новость" воспринимается как издевательство над здравым смыслом.
Если необходимо так сделать чисто технически или по каким-то внутренним соображениям, то делайте это тихо и молча!

P.S.
За одно лицо Венедиктовой можно сажать без суда и следствия с формулировкой "самая хитрожопая нэрпа в мире".
Сорян, не удержался.
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24.04.2022 08:38 Відповісти
Як то накуя? А сотні паразитів, лайдаків, бездарів з проКУРВАтури чим мають займатися?. Як мають відробляти свої космічні дармові зарплати з численними пільгами і надбавками (з наших податків, звісно...)? Ото і перекидають численні "розслідування",, "провадження", "підозри " і "повідомлення зі стола - на- стіл. Та в поту бігають за різними "справками", "погодженнями", "резолюціями" з "дозволами та висновками". До з"яви "пузатих" папок, котрі ***** НІКОМУ НЕ ПОТРІБНІ, ЯК І ЇХ ВИКОНАВЦІ.
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24.04.2022 11:44 Відповісти
віина з населенням
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24.04.2022 08:39 Відповісти
нелюдська злоба
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24.04.2022 08:42 Відповісти
 
 