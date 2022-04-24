Розпочато розслідування за фактом ракетного удару по Одесі, - Офіс Генпрокурора

Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного удару по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у телеграм-каналі.

"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні,



За даними слідства, 23 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетних ударів по житловому будинку у Київському районі міста. Вибухи ворожих снарядів зруйнували житлові приміщення між 2 та 5 поверхами та заблокували виходи, залишивши людей у пастці. Також виникла пожежа, яку ліквідовано співробітниками Головного управління ДСНС України в області.



За попередніми даними, загинуло 8 мирних мешканців, серед них - 3-місячна дитина. Ще 18 людей поранено. Пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі. Наразі тривають рятувальні роботи.



Інформація щодо жертв ворожої атаки та пошкодженої інфраструктури встановлюється.

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