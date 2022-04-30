У Вільнюсі збирають віконне скло для відновлення понівеченого в Україні

Мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс закликав мешканців міста та компанії, які в ньому працюють, здавати віконне скло і склопакети для відновлення житла в Україні, пошкодженого ворожими обстрілами.

Про це мер столиці Литви написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, мери та мешканці українських міст просять допомоги у відновленні вікон, оскільки у багатьох будинках замість шибок - дірки, подекуди закриті картоном.

"Україні потрібно віконне скло - давайте їм допоможемо… Якщо ви бізнес, у вас можуть залишитися вікна від вашого відремонтованого будинку. Якщо ви робите скло - ви можете зробити свій внесок у допомогу Україні. Я вже запросив компанії муніципалітету Вільнюса, спільноту забудовників та членів Асоціації будівельників Литви. Дякую всім, хто швидко відгукнувся", - пише Шимашюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На платформі вокзалу у Вільнюсі відкривається виставка фотографій війни Росії в Україні. ВIДЕО

Він також закликав співвітчизників провести інвентаризацію своїх гаражів та дач у пошуках будматеріалів, що могли лишитися після ремонту. Для збору підходять цілі скляні листи площею не менше 1 кв. м (можна з рамами) та склопакети. Шимашюс указав пункти, куди їх можна здати.

Доставку скла до України самоврядування столиці Литви бере на себе.