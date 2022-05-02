Україна - не єдина ціль російських хакерів, проте одна з головних, - Держспецзв'язок

Військові російські хакери, які атакують Україну, здійснюють атаки й на інші демократичні країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Віктор Жора, повідомляє пресслужба відомства у Телеграмі.

"Тепер, коли всі маски зірвані, для всього світу стало очевидно, хто атакував Україну в кіберпросторі та навіщо. Кібератаки проти українських інформаційних систем здійснюються за вказівками тих самих людей, які атакують Україну на землі. Ті ж самі військові російські хакери атакують й інші демократичні країни…

"Україна протягом багатьох років була тестовим майданчиком атак російських хакерів. Підходи та технології, які були "відтестовані" на українській інформаційній інфраструктурі, вони використовують і в інших країнах", – зазначив Жора.

Наприклад, у 2014 році російські хакери атакували сервери української Центральної виборчої комісії, а у 2016 та 2020 – наважилися на втручання у вибори в США.

"Побудова стійкого кіберзахисту – це глобальне завдання. Ми повинні об'єднатись, ділитись знаннями та інформацією, проводити спільні тренінги та навчання, щоб разом протистояти загрозі. Адже вона стосується не тільки України", – наголосив Жора.

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