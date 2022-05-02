"З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію", - Данілов

Мирного договору з Росією не може бути.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію. Чим швидше вони це зроблять, тим більше користі буде для їхньої країни. Що стосується гарантій інших країн - це не просте питання. Воно нове для сучасного світу, такого не було за останні роки", - пояснив він.

Також Данілов наголосив, що переломний момент війни ще не відбувся, утім він точно буде, враховуючи обсяги військової допомоги, яку Україна отримує від західних партнерів.

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