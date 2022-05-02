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Новини Війна
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"З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію", - Данілов

данилов,данілов

Мирного договору з Росією не може бути.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію. Чим швидше вони це зроблять, тим більше користі буде для їхньої країни. Що стосується гарантій інших країн - це не просте питання. Воно нове для сучасного світу, такого не було за останні роки", - пояснив він.

Також Данілов наголосив, що переломний момент війни ще не відбувся, утім він точно буде, враховуючи обсяги військової допомоги, яку Україна отримує від західних партнерів.

Також читайте: Внаслідок обстрілу Одеси загинула 13-річна дитина, дівчина 17 років зазнала поранення, - Гончаренко

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+91
СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД ,ТОЛЬКО ТАК И НЕ ИНАЧЕ !!!!
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02.05.2022 20:49
+55
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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02.05.2022 20:50
+50
Плюсую.
Надеюсь, высшее военно-политическое руководство тоже плюсует.
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02.05.2022 20:50
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СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД ,ТОЛЬКО ТАК И НЕ ИНАЧЕ !!!!
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02.05.2022 20:49 Відповісти
- Куме!!!
- Га?
- Хто там у тебе верещить?
- Та, москаля спіймали, вбивати будемо!
- То я прийду допоможу, щоб швидше було!
- Приходь, але швидше не треба! Хіба ж ми стаханівці?!
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02.05.2022 21:11 Відповісти
Дєрмак в курсі з подоляком і татариновим?
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02.05.2022 21:23 Відповісти
Це думка Данілова, а що з цього приводу думає наш "найвпливовіший"? Чи завтра від нього знов почуємо тексти Єрмака: "Українці приймуть мир у будь якому випадку"?
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02.05.2022 21:34 Відповісти
Який "подход"ця команда хлче все перекинути з ніг на голову.Читайте конституцію там все про гарантії записано.
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02.05.2022 21:48 Відповісти
Смело заговорили. Шото явно знают!
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02.05.2022 21:58 Відповісти
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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02.05.2022 20:50 Відповісти
Плюсую.
Надеюсь, высшее военно-политическое руководство тоже плюсует.
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02.05.2022 20:50 Відповісти
Вообще-то это военно-политическое руководство никак между собой не договорится.
С утра ермак говорит, что наша задача только деоккупировать свои территории и всё, а вечером данилов утверждает совсем другое, а зеленский всё глаголит о том, что надо просто прекратить войну.
Прям полный разброд и шатание.
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02.05.2022 21:09 Відповісти
Це Ви ще промови Зеленського (без папірця) на логічному аналізаторі не аналізували...
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02.05.2022 21:23 Відповісти
Данилов молодчина, снова не разочаровал
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02.05.2022 20:52 Відповісти
Треба замінить Єрмака Даніловим. Тоді може боба почне транслювати більш адекватні речі?
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02.05.2022 21:37 Відповісти
***** обох, поверніть Пастора
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03.05.2022 00:05 Відповісти
TAK!!!
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02.05.2022 20:52 Відповісти
Повністю підтримую...
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02.05.2022 20:55 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 20:57 Відповісти
Шапкозакидательство тоже не есть хорошо. Дипломатичнее надо: "Современная российская власть настолько лжива, что подписание какого-либо договора с ними представляется малоперспективным действием, так как нет никакой уверенности от слова вообще, что снова не обманут и не нарушат нормы международного права"
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02.05.2022 20:58 Відповісти
Пропоную написати Лозунг навіки на стіні..НЕ ВІР НІ ПСОВІ НІ МОСКАЛЬОВІ... і Це шоб було на віки..шоб кожен наступний президент України це бачив і собі затямив.
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02.05.2022 21:01 Відповісти
Собака - друг людини, а москаль нам не друг!
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02.05.2022 22:28 Відповісти
хіба шоб якась падла не влізла з договорняками..хоть з західними партнерами, хоть внутрішніми
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02.05.2022 20:59 Відповісти
А в документах про інше йдеться
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02.05.2022 21:02 Відповісти
Все верно. Никакого договора с фашистами. Ни мирного ни какого другого. Хотят закончить войну- пускай убираются с Украины как из под Киева и война сама собой закончится без никаких договоров. Все ети договора только чтобы приспать бдительность и создать мнимый мир, которого на самом деле нет. Так как я уверен на 100% после войны Пидоросия сразу же приступит планировать очередное вторжение. Орда не может жить без войны потому что без войны она никто.
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02.05.2022 21:02 Відповісти
нет рашка не сможет напасть в будущем так как ее будут полностью разоружать
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03.05.2022 05:14 Відповісти
смерть *********!смерть *****!СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.05.2022 21:02 Відповісти
Повне знищення, яка капітуляція? Такої великої площі з русньою, бути не має.
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02.05.2022 21:02 Відповісти
ЧМО👇

Данилов: "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра - нет"

ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ 2022,


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F01%2F13%2F7320225%2F&psig=AOvVaw3ElqrrEi128-i6eiJ0iCKB&ust=1651600780280000&source=images&cd=vfe&ved=0CI4BEK-JA2oXChMIyJi5yrLB9wIVAAAAAB0AAAAAEAg
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02.05.2022 21:05 Відповісти
А как же договорится посредине? И в очко еще не позаглядывали...))) Я представляю как порвет пердаки у козломордых)))
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02.05.2022 21:06 Відповісти
Пропишите это в Конституции "Все старые и новые договора с рф недействительны до 3000 года".
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02.05.2022 21:07 Відповісти
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02.05.2022 21:11 Відповісти
Крымский мост будет лучшим памятником "дружбы".
Нужно только чтобы Украина наложила пару штрихов к этому памятнику.
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02.05.2022 21:18 Відповісти
🔥 Дуже влучно! Це треба на першу сторінкуТаймс та інших журналів!
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02.05.2022 23:14 Відповісти
Данилов что, от генеральной линии Зэ отошел? А как же договориться посередине и прекратить войну.
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02.05.2022 21:16 Відповісти
Рашка повинна розпастись на окремі країни. Ця ідеологія зла яка зв'язала різні етноси повинна розпастись. Можливо такі процеси вже йдуть але вони цього не зрозуміють.
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02.05.2022 21:17 Відповісти
якійсь тягни -товкай у зебілят реально немає єдиної стратгії-кожний рот щось інше тявкає-цей хоч щось нормальне видав!"нет времени мыслить стратегически" В,А,Віслюк
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02.05.2022 21:18 Відповісти
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02.05.2022 21:33 Відповісти
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02.05.2022 21:18 Відповісти
Треба те ж саме від Зеленського почути... Данілов щось одне каже, арахнофобія щось інше...
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02.05.2022 21:19 Відповісти
Звонок из России в Украину. В Украине поднимают трубку:
-Слава Украiнi!
-Ой, перестаньте это!
-Що перестати?
-Ну вот это ваше...
-Не розумiю, що саме ви маете на увазi?
-Да ваше вот это "Слава Украiнi"!
-Героям слава!!!
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02.05.2022 21:24 Відповісти
Це вже майже аксіома: якщо лаптємозгі звинувачують когось в чомусь, то самі роблять саме те фактично тільки в глобальних масштабах. Я про біолабораторії. Ви думаєте символи обрані від фонаря? ******* козломордія - це величезна он-лайн лабораторія, де біоістотам згодовували два компонента: "Z"омбоящик і "V"одка. Результат, як кажуть, на *****: виведено новий біовид - HOMO kaZAPIENS. І якщо для H. sapiens критичним є відсутність води та їжі, то для kaZAPIENS летальною є неспроможність брехати
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02.05.2022 21:28 Відповісти
К сожалению, это невозможно пока у них есть ЯО. Но вот позорный для России "Хасавюртовский мир" вполне. Правда, это тоже не сулит ничем хорошим. Это значит только отсрочку войны на несколько лет. Поэтому только революция в России способна остудить их на десятки, может на сотню лет. А там отсталость, возможно новые технологии у Запада, которые позволят уничтожать ядерные ракеты РФ сразу при взлёте. Тогда их "аргументы"- всё....
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02.05.2022 21:45 Відповісти
не мели чушь - твоя рашка не сможет напасть в будущем так как ее будут полностью разоружать
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03.05.2022 05:17 Відповісти
Ze ссыт так говорить - куратор по попке надаёт...
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02.05.2022 21:48 Відповісти
А чого ти раніше мовчав?
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02.05.2022 22:48 Відповісти
Иначе украинцы и не поймут.
СЛАВА НАЦИИ!
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02.05.2022 23:03 Відповісти
"Люди приймуть мир у будь-якому разі, тому що усі хочуть, щоб ця війна закінчилася."

"Українці не готові віддати частину території Росії - Зеленський."

Між цими двома фразами найвеличнішого меньше місяця.

А ось вже і Данілов стверджує, що з рашкою можуть підписати тільки капітуляцію.

Що ж відбулось за ці три тижні?!! А просто перші ластівки в обличчі Польщі та Німеччини, нагадали бубочці те, що не зуміли донести українці, а саме - що він є гарантом конституції та територіальної цілісності України.

Мабуть побачивши "проєкт мирного договорняка" що був розісланий ймовірним гарантам безпеки України Німеччина та Польща відреагували дуже швидко.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок:

"Путін має вивести війська з України, повернення на позиції "до 24 лютого" не буде".

Голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуба Кумоха:

"Польща не підтримає як гарант мирну угоду зі здачею українських територій РФ.""

Ну, а з огляду на те, що ці пропозиції були розіслані потеційним гарантам втаємничено від українців, але безперечно обгоривши їх з росіянами, українцям залишається тільки чекати та здогадуватись яку наступну ганебну зраду вигадає героїчний Яневтік під керівництвом дЄрмака

Хвала Арахламідії та Подляку!!!

Слава дЄрмаку!!!

Віват великому ЗЕ!!!

P.S. Може хто підкаже як втримати віру в перемогу України, якщо брехливе діюче політичне керівництво країни відзначається постійними намаганнями руйнування країни, адже навіть якщо не згадувати як призначаються бандити, злодії, гвалтівники, друзі дитинства, однокласники та одноквартальці на найвищі державні посади, як працює цензура, як під час війни вимикають опозиційні канали (навіть які згодились не критикувати владу), не згадувати про непереборне бажання заглянути в очко пуйлу та "какая разніца", про відсутність реакції на заяви американців що в вищому керівництві України є рашистські кроти..., є такі речі які просто не можливо забути - договорняки в Омані (куди Янелох літав на "відпочинок" з близьким другом сином КГБіста та по сумісництву головою ОПи за гроші дружини), розмінування півдня країни, скорочення фінансування ЗСУ на користь мусорів, відмова від оборонного держзамовлення та згортання ракетних програм на користь "великого крадівництва", руйнування розвідки як помста за "плівки брата Єрмака" та задля приховування правди про відвертий злочин - "вагнергейт", ну і т.ін. І все це постійно приправлено брехнею?
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03.05.2022 01:07 Відповісти
Браво.
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03.05.2022 05:15 Відповісти
 
 