"З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію", - Данілов
Мирного договору з Росією не може бути.
Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію. Чим швидше вони це зроблять, тим більше користі буде для їхньої країни. Що стосується гарантій інших країн - це не просте питання. Воно нове для сучасного світу, такого не було за останні роки", - пояснив він.
Також Данілов наголосив, що переломний момент війни ще не відбувся, утім він точно буде, враховуючи обсяги військової допомоги, яку Україна отримує від західних партнерів.
Топ коментарі
+91 Мистер Икс #492862
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+55 ukrop ukrop #435240
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+50 IgorYakovlevich
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- Га?
- Хто там у тебе верещить?
- Та, москаля спіймали, вбивати будемо!
- То я прийду допоможу, щоб швидше було!
- Приходь, але швидше не треба! Хіба ж ми стаханівці?!
Надеюсь, высшее военно-политическое руководство тоже плюсует.
С утра ермак говорит, что наша задача только деоккупировать свои территории и всё, а вечером данилов утверждает совсем другое, а зеленский всё глаголит о том, что надо просто прекратить войну.
Прям полный разброд и шатание.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Данилов: "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра - нет"
ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ 2022,
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F01%2F13%2F7320225%2F&psig=AOvVaw3ElqrrEi128-i6eiJ0iCKB&ust=1651600780280000&source=images&cd=vfe&ved=0CI4BEK-JA2oXChMIyJi5yrLB9wIVAAAAAB0AAAAAEAg
Нужно только чтобы Украина наложила пару штрихов к этому памятнику.
-Слава Украiнi!
-Ой, перестаньте это!
-Що перестати?
-Ну вот это ваше...
-Не розумiю, що саме ви маете на увазi?
-Да ваше вот это "Слава Украiнi"!
-Героям слава!!!
СЛАВА НАЦИИ!
"Українці не готові віддати частину території Росії - Зеленський."
Між цими двома фразами найвеличнішого меньше місяця.
А ось вже і Данілов стверджує, що з рашкою можуть підписати тільки капітуляцію.
Що ж відбулось за ці три тижні?!! А просто перші ластівки в обличчі Польщі та Німеччини, нагадали бубочці те, що не зуміли донести українці, а саме - що він є гарантом конституції та територіальної цілісності України.
Мабуть побачивши "проєкт мирного договорняка" що був розісланий ймовірним гарантам безпеки України Німеччина та Польща відреагували дуже швидко.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок:
"Путін має вивести війська з України, повернення на позиції "до 24 лютого" не буде".
Голова відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуба Кумоха:
"Польща не підтримає як гарант мирну угоду зі здачею українських територій РФ.""
Ну, а з огляду на те, що ці пропозиції були розіслані потеційним гарантам втаємничено від українців, але безперечно обгоривши їх з росіянами, українцям залишається тільки чекати та здогадуватись яку наступну ганебну зраду вигадає героїчний Яневтік під керівництвом дЄрмака
Хвала Арахламідії та Подляку!!!
Слава дЄрмаку!!!
Віват великому ЗЕ!!!
P.S. Може хто підкаже як втримати віру в перемогу України, якщо брехливе діюче політичне керівництво країни відзначається постійними намаганнями руйнування країни, адже навіть якщо не згадувати як призначаються бандити, злодії, гвалтівники, друзі дитинства, однокласники та одноквартальці на найвищі державні посади, як працює цензура, як під час війни вимикають опозиційні канали (навіть які згодились не критикувати владу), не згадувати про непереборне бажання заглянути в очко пуйлу та "какая разніца", про відсутність реакції на заяви американців що в вищому керівництві України є рашистські кроти..., є такі речі які просто не можливо забути - договорняки в Омані (куди Янелох літав на "відпочинок" з близьким другом сином КГБіста та по сумісництву головою ОПи за гроші дружини), розмінування півдня країни, скорочення фінансування ЗСУ на користь мусорів, відмова від оборонного держзамовлення та згортання ракетних програм на користь "великого крадівництва", руйнування розвідки як помста за "плівки брата Єрмака" та задля приховування правди про відвертий злочин - "вагнергейт", ну і т.ін. І все це постійно приправлено брехнею?