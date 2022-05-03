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Велика Британія надасть Україні ще $375 млн військової допомоги

британія

Велика Британія надасть Україні військової допомоги ще на 300 млн фунтів стерлінгів (375 млн доларів), яка передбачає постачання засобів радіоелектронної боротьби та контрбатарейних радарних систем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Раніше Лондон уже надав допомоги на 200 млн фунтів стерлінгів. Зокрема, надіслав Україні понад 5000 протитанкових ракет і п'ять систем ППО та інші боєприпаси.

В офісі прем’єр-міністра Бориса Джонсона повідомили, що, як і інше обладнання, Велика Британія запропонує прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники для поповнення запасів українських військ і броньовані автомобілі для цивільних чиновників.

Джонсон має намір виступити перед українським парламентом за допомогою відеозв'язку. Британський прем'єр стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою від початку війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія надасть Україні додаткову військову допомогу, - Джонсон

Автор: 

Велика Британія (5639) допомога (8427)


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03.05.2022 06:31 Відповісти
Со спутников же видно расположение всех ПВО России. Украине нужно от США столько ракет, чтобы по каждому ПВО могло вылететь по куче ракет. Нужно уничтожить все ПВО России, чтобы захватить воздух. И затем нужно Украине можно будет использовать дроны и авиацию более мощно. Особенно и прежде всего нужно ПВО уничтожить все в Крыму, чтобы затем идти на захват Крыма, и корабли уничтожить еще все России, чтобы можно было по морю с Одессы в Севастополь высаживать десант по морю, плюс десант надо будет с воздуха скидывать. И нужны Украине больше десантных самолетов еще. А главное наступление на Крым будет идти, как немцы в 1941 году, только операция будет многоуровневой с дополнением множества новых технологий.
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03.05.2022 06:51 Відповісти
Украине нужно задействовать дроны камикадзе внутри России и нужно подрывать склады военные, заводы военные, промышленность всю нужно взрывать, инфраструктуру типа ЖД взрывать и логистику уничтожать. Вербовать нужно русских, через соц сети даже и предлагать им и деньги, предлагать им идеологии, аналитику проводить и разведданные по этим людям и качественных вербовщиков с технологиями НЛП и т.п. Программировать их на диверсионную работу в России и хорошо награждать желания этих людей. Пусть тоже взрывают логистику и что смогут.
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03.05.2022 06:59 Відповісти
Droni kamikadze nuzni Ukraine zadeistvuvat stob osvobodit teritoriji ot okupantov.Kak ja vizu 4 tipa dronov kamikadze polucit ili polucila.Nuzno vremia naucitsia ix ispolzyvat kak polozeno.Nekotoryje droni eto novyje texnologiji daze dlia amerikancev
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03.05.2022 07:42 Відповісти
Киев же был исторически настоящей столицей еще тысячу лет назад. Напали Монголы и разграбили Киев и оккупировали Москву. А Москву основал Киевский Князь и то колония Киева и Россия - это были колонии Киева. И татаро-монголы сделали разрыв страны и сделали это Московское Царство и привили неправильную философскую модель развития колониям Киева, а это сделало менталитет на столетия вперед неправильный. То бишь исторически русские должны подчиняться Киеву, а не Москве. И нужно русским дать этот выбор - присягнуть Киеву - настоящему культурному центру, и отречься от дикой идеологии Москвы - варварской. русские хотят быть частью высшей культуры исторической, тогда они должны присягнуть Киеву. А Москву признать улусом Золотой орды.
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03.05.2022 07:08 Відповісти
Cвіт ще не знав кіднепінг такого масштабу.
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03.05.2022 07:40 Відповісти
Дякуємо, Британіє!
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03.05.2022 08:37 Відповісти
 
 