Велика Британія надасть Україні ще $375 млн військової допомоги

Велика Британія надасть Україні військової допомоги ще на 300 млн фунтів стерлінгів (375 млн доларів), яка передбачає постачання засобів радіоелектронної боротьби та контрбатарейних радарних систем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Раніше Лондон уже надав допомоги на 200 млн фунтів стерлінгів. Зокрема, надіслав Україні понад 5000 протитанкових ракет і п'ять систем ППО та інші боєприпаси.

В офісі прем’єр-міністра Бориса Джонсона повідомили, що, як і інше обладнання, Велика Британія запропонує прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники для поповнення запасів українських військ і броньовані автомобілі для цивільних чиновників.

Джонсон має намір виступити перед українським парламентом за допомогою відеозв'язку. Британський прем'єр стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою від початку війни.

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