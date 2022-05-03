Через ремонт колій змінено графік руху кількох приміських потягів, - "Укрзалізниця"

Розклад руху приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії "Львівська залізниця", зазнає тимчасових змін у зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що впродовж 3-6 та 10 травня не курсуватимуть потяги № 6441/6442 сполученням Коломия – Рахів – Коломия та № 6403/6404 сполученням Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ.

Водночас упродовж 3-4, 6-7, 9-10 та 12-13 травня приміський поїзд № 6021 сполученням Львів – Сянки вирушатиме зі Львова о 08:35 (замість 09:25), а прибуватиме у Сянки о 13:06.

Також внесено зміни до розкладу руху потяга № 6301/6302 сполученням Червоноград – Ізов – Ковель. Починаючи з 4 травня, він вирушатиме з Червонограда о 05:20 (замість 04:25), Iзов 07:36-08:20, прибуватиме у Ковель о 10:25.

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