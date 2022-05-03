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На 3 травня "Укрзалізниця" призначила лише один додатковий евакуаційний рейс

укрзалізниця,евакуація

На вівторок, 3 травня, "Укрзалізниця" призначила додатково лише один рейс.

Про це повідомила пресслужба перевізника, передає Цензор.НЕТ.

Рейс планується за таким розкладом:

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Львів.

В "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення та прибуття потяга може змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на її сайті.

Також читайте: Новий проект Укрзалізниці "Там, де вас чекають" спрощує евакуацію та знаходження житла для переселенців

Автор: 

Укрзалізниця (6892) евакуація (2335)


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