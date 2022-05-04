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Понад 300 тисяч тонн гумдопомоги отримала Україна за два місяці

допомога,гуманітарна,гумдопомога

За останні два місяці до України з-за кордону надійшло більш як 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Про це радниця керівника Офісу Президента Дар’я Зарівна повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Із перших днів березня по травень в Україну надійшло понад 304 тисячі тонн гуманітарної допомоги. Близько 24 тисяч тонн - за минулий тиждень", - зазначила вона.

Зарівна розповіла, що світ продовжує збирати кошти для допомоги Україні. За її словами, через структури Організації Об’єднаних Націй та міжнародні благодійні фонди надходять гроші від іноземних державних інституцій та приватних осіб, які здебільшого спрямовуються на допомогу українським біженцям у різних країнах.

Окрім того, ці кошти йдуть на гуманітарну допомогу, яка надходить в Україну й розподіляється регіональними гуманітарними хабами.

Автор: 

Україна (5950) гуманітарна допомога (1002)


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Цікаво скільки з цього спиз-но і скільки продано?
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04.05.2022 06:40 Відповісти
Ермак, руки прочь от гуманитарки!
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04.05.2022 07:53 Відповісти
1. 50%
2. 20%
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04.05.2022 06:49 Відповісти
Коломойський стане власником полевіх шпиталів, величезної кількості медобородування та 100 000 аптечок.
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04.05.2022 07:41 Відповісти
Бесконтрольная шара раздаётся "своим". Гоям не положено.
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04.05.2022 07:41 Відповісти
нужен контроль и отчет ГДЕ ВСЕ ЭТИ ГРУЗЫ? почему помощь приходит а волонтеры просят деньги на дроны или медицинские аппараты?
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04.05.2022 08:45 Відповісти
в супермаркетах и торговых сетях появились импортные печенья которых раньше не было а раньше видел немецкое молоко дорогое в пластиковых бутылочках - а не бесплатная ли это гуманитарная помощь ?
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04.05.2022 08:49 Відповісти
 
 