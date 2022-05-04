Понад 300 тисяч тонн гумдопомоги отримала Україна за два місяці

За останні два місяці до України з-за кордону надійшло більш як 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Про це радниця керівника Офісу Президента Дар’я Зарівна повідомила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Із перших днів березня по травень в Україну надійшло понад 304 тисячі тонн гуманітарної допомоги. Близько 24 тисяч тонн - за минулий тиждень", - зазначила вона.

Зарівна розповіла, що світ продовжує збирати кошти для допомоги Україні. За її словами, через структури Організації Об’єднаних Націй та міжнародні благодійні фонди надходять гроші від іноземних державних інституцій та приватних осіб, які здебільшого спрямовуються на допомогу українським біженцям у різних країнах.

Окрім того, ці кошти йдуть на гуманітарну допомогу, яка надходить в Україну й розподіляється регіональними гуманітарними хабами.