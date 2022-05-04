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Обстріл Дніпра: Ракети влучили в залізничну інфраструктуру

залізниця

Російські окупанти ввечері обстріляли місто Дніпро. Зафіксовано влучання в залізничну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі.

Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги" ,- йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Рашисти обстріляли центр Дніпра. ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3297) залізниця (1517) обстріл (29021) Камишін Олександр (165)


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Топ коментарі
+7
Твари, пітаюися перекріть пути доставки вооружения в Украину.
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04.05.2022 20:45
+7
До жопы все это
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04.05.2022 20:47
+6
Одну сбили
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04.05.2022 20:56
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Твари, пітаюися перекріть пути доставки вооружения в Украину.
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04.05.2022 20:45 Відповісти
До жопы все это
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04.05.2022 20:47 Відповісти
Вони їх не перекриють. Задача більш локальна - не дати підсилення ЗСУ до 9го травня і таким чином хочуть запобігти будь яким наступальним діям ЗСУ до цієї дати.
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04.05.2022 22:39 Відповісти
з ГЛОНАССом надо заканчивать над Европой ..Кто еще не понимает этого ?
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04.05.2022 20:50 Відповісти
Ракеты летят под управлением инерциальной системы,глонассом только подправляют курс
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04.05.2022 21:33 Відповісти
А ПВО где?
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04.05.2022 20:51 Відповісти
Як мінімум один вибух був в повітрі
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04.05.2022 20:53 Відповісти
Одну сбили
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04.05.2022 20:56 Відповісти
...траса Є-95!!
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04.05.2022 20:56 Відповісти
КОРОТЧЕ ДЯТЛИ ЛУПЛЯТЬ ПО ЖД.БО ДУМАЮТЬ ШО РОЗВАЛЯТЬ ЗБРОЮ,ЯКУ НАМ НАДАЮТЬ КРАЇНИ ПАРТНЕРИ.ОХ І ОСЛИ!!!!!НОГИ І РУКИ СВОЇХ СИНІВ МАМИ РУСКИЕ БУДУТЬ ШУКАТИ ДУЖЕ ДОВГО ПО ВСІМ ТЕРЕТОРІЯМ
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04.05.2022 20:54 Відповісти
пишут В мост железнодорожный попали
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04.05.2022 20:58 Відповісти
******, якщо зд мости через Дніпро ***********, а можливо й не тільки зд, жопа короче..
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04.05.2022 21:10 Відповісти
ТАК ДАЙТЕ ПО ЖДПУТИНСКОЙ РАЗВЯЗКЕ В РОССИИ !!!
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05.05.2022 00:19 Відповісти
 
 