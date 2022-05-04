Обстріл Дніпра: Ракети влучили в залізничну інфраструктуру
Російські окупанти ввечері обстріляли місто Дніпро. Зафіксовано влучання в залізничну інфраструктуру.
Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська продовжують прицільно обстрілювати залізничну інфраструктуру. Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі.
Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги" ,- йдеться в повідомленні.
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