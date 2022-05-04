Укрзалізниця оновила дані про затримку поїздів

Російські окупанти завдали кількох ракетних ударів по території України. З цієї причини затримується низка рейсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця.

Станом на 22:30 із запізненням рухаються наступні поїзди:

№59 Київ - Чоп (+11:44 год);

№149 Полтава - Чернівці (+11:11 год);

№37 Ужгород - Одеса (+11:09 год);

№135 Чернівці - Одеса (+9:53 год);

№38 Одеса - Ужгород (+9:27 год);

№45 Ужгород - Лозова (+7:56 год);

№2 Харків - Івано-Франківськ (+7:42 год);

№42 Львів - Дніпро (+6:48 год);

№85 Запоріжжя - Львів (+5:03 год);

№5 Івано-Франківськ - Запоріжжя (+4:33 год);

№86 Львів - Запоріжжя (+3:25 год);

№14 Солотвино - Київ (+2:17 год);

№56 Рахів - Київ (+2:02 год);

№13 Київ - Солотвино (+1:32 год);

№749 Київ - Івано-Франківськ (+1:22 год);

№95 Київ - Рахів (+1:16 год);

№715 Київ - Перемишль (+40 хв);

№706 Київ - Перемишль (+8 год);

№753 Харків - Львів (+19 хв);

№744 Львів - Дарниця (+10:35 год).

Оновлену інформацію про курсування поїздів Укрзалізниця обіцяє повідомляти в офіційних каналах та через оголошення на вокзалах.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновано об'єкт залізничної інфраструктури. Через обстріл припинився рух поїздів.