Укрзалізниця оновила дані про затримку поїздів
Російські окупанти завдали кількох ракетних ударів по території України. З цієї причини затримується низка рейсів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця.
Станом на 22:30 із запізненням рухаються наступні поїзди:
№59 Київ - Чоп (+11:44 год);
№149 Полтава - Чернівці (+11:11 год);
№37 Ужгород - Одеса (+11:09 год);
№135 Чернівці - Одеса (+9:53 год);
№38 Одеса - Ужгород (+9:27 год);
№45 Ужгород - Лозова (+7:56 год);
№2 Харків - Івано-Франківськ (+7:42 год);
№42 Львів - Дніпро (+6:48 год);
№85 Запоріжжя - Львів (+5:03 год);
№5 Івано-Франківськ - Запоріжжя (+4:33 год);
№86 Львів - Запоріжжя (+3:25 год);
№14 Солотвино - Київ (+2:17 год);
№56 Рахів - Київ (+2:02 год);
№13 Київ - Солотвино (+1:32 год);
№749 Київ - Івано-Франківськ (+1:22 год);
№95 Київ - Рахів (+1:16 год);
№715 Київ - Перемишль (+40 хв);
№706 Київ - Перемишль (+8 год);
№753 Харків - Львів (+19 хв);
№744 Львів - Дарниця (+10:35 год).
Оновлену інформацію про курсування поїздів Укрзалізниця обіцяє повідомляти в офіційних каналах та через оголошення на вокзалах.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновано об'єкт залізничної інфраструктури. Через обстріл припинився рух поїздів.
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