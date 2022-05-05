Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора двом бригадним генералам.
Про це фнформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
Звання генерал-майор присвоєно:
бригадному генералу КИРИЛЕНКУ Олександру Миколайовичу – заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України
бригадному генералу КУЧЕРЕНКУ Віктору Віталійовичу – начальнику Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України
Топ коментарі
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+8 Urs
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Може заслужено віськові дістали звання, може й з подання самого "управління Генерального штабу Збройних Сил України"??
https://twitter.com/i/status/1522281368717504512
Я взагалі казав про Кучеренка та Кириленка в статті, а не про Думенка в "скріншоті".. але то таке, я ще раз кажу -- щоб на когось гнати --- то про них треба мати якусь власну думку, а для цього вони мають дати приводу... А не начитатись пабліків та всюди перекакувати те саме!
В свій час.. на цьому ж ресурсі лилось лайна й на Порошенка, Муженка, Гелетея, Полторака й на Пашинського ще наприклад...
І що?.. Це прізвища зрадників???
Зеленський ветував закон щодо конфіскації російських активів - а почему? Потамышта у вислюка фирмы росийские.
А асфальт и шашлычки? Сколько на Украинскую Армию перечислили фирмы которые были в доле этого воровства? Сколько перечислили вислюк со своей командой гнилья? Как помогает армии 95 квартал? Обсырает Кличко, который не сбежал из Киева, как многие слуги, и места в президентском бункере не просил.
хочаб полковника дали.........................
йго заступника щоб підняли в званні................