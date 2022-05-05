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Новини Війна
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Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам ЗСУ

генерал-майор

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора двом бригадним генералам.

Про це фнформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Звання генерал-майор присвоєно:

Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам ЗСУ 01 бригадному генералу КИРИЛЕНКУ Олександру Миколайовичу – заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України

Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам ЗСУ 01бригадному генералу КУЧЕРЕНКУ Віктору Віталійовичу – начальнику Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання генерал-майора командувачу Десантно-штурмових військ Миргородському та відзначив державними нагородами 202 військовослужбовців. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Генштаб ЗС (6758) звання (117) Зеленський Володимир (24308) генерал (74)


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Топ коментарі
+12
А где Марченко? Где Генерал который спас Юг Украины? Эти мрази собираются его дальше в камеру засунуть? А вы заметили, что сейчас идет волна гавна от ОП и лично дерьмака на Украинскую Армию? Что все победы, это побкды вислюка и его команды молодого ворья. ****** тищенко наградили боевым оружием за оборону западной границы. Схема вывоза военнообязанных через границу за большие бабки организована ермаком и татаровым. Теперь когда доходы упали, то организовывается оформление временного выезда за границу на законодательном уровне, для всех желающих за 500-1000 долл.

Зеленський ветував закон щодо конфіскації російських активів - а почему? Потамышта у вислюка фирмы росийские.
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05.05.2022 23:26 Відповісти
+8
а что, у "слуг" кто-то нормальный вообще был? Все идет по их плану. С апреля 2019

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05.05.2022 23:16 Відповісти
+8
А еще про клистроны от ракет надо вспомнить, которые изымали. А для чего? что бы по номерам приборов найти утечку у кацапов. Таким образом выполнялся приказ фсб для предателей Украины.
А асфальт и шашлычки? Сколько на Украинскую Армию перечислили фирмы которые были в доле этого воровства? Сколько перечислили вислюк со своей командой гнилья? Как помогает армии 95 квартал? Обсырает Кличко, который не сбежал из Киева, как многие слуги, и места в президентском бункере не просил.
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05.05.2022 23:53 Відповісти
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а что, у "слуг" кто-то нормальный вообще был? Все идет по их плану. С апреля 2019

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05.05.2022 23:16 Відповісти
ну нащо так срати де попало?.. ну чесно?.. Ви по цим людям щось знаєте??
Може заслужено віськові дістали звання, може й з подання самого "управління Генерального штабу Збройних Сил України"??
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05.05.2022 23:21 Відповісти
це стрічка спеціально для того, що би не забувати
https://twitter.com/i/status/1522281368717504512
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05.05.2022 23:24 Відповісти
Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка. ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
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05.05.2022 23:41 Відповісти
Хомчак був командиром-генералом при Порошенку..
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06.05.2022 21:51 Відповісти
ти можеш як завгодно довго відводити очі від правди, але правда зрештою таки й*бне тебе з носаря
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05.05.2022 23:45 Відповісти
але ти навіть цього не побачиш вчасно, бо... ну ти зрозумів
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05.05.2022 23:47 Відповісти
ні не зрозумів!
Я взагалі казав про Кучеренка та Кириленка в статті, а не про Думенка в "скріншоті".. але то таке, я ще раз кажу -- щоб на когось гнати --- то про них треба мати якусь власну думку, а для цього вони мають дати приводу... А не начитатись пабліків та всюди перекакувати те саме!
В свій час.. на цьому ж ресурсі лилось лайна й на Порошенка, Муженка, Гелетея, Полторака й на Пашинського ще наприклад...
І що?.. Це прізвища зрадників???
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06.05.2022 21:50 Відповісти
Сподіваюсь Гідним а не ср@к0лизам!
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05.05.2022 23:18 Відповісти
Найближчим часом побачимо, чи оправдають присвоєнні звання! 🤔
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05.05.2022 23:22 Відповісти
А где Марченко? Где Генерал который спас Юг Украины? Эти мрази собираются его дальше в камеру засунуть? А вы заметили, что сейчас идет волна гавна от ОП и лично дерьмака на Украинскую Армию? Что все победы, это побкды вислюка и его команды молодого ворья. ****** тищенко наградили боевым оружием за оборону западной границы. Схема вывоза военнообязанных через границу за большие бабки организована ермаком и татаровым. Теперь когда доходы упали, то организовывается оформление временного выезда за границу на законодательном уровне, для всех желающих за 500-1000 долл.

Зеленський ветував закон щодо конфіскації російських активів - а почему? Потамышта у вислюка фирмы росийские.
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05.05.2022 23:26 Відповісти
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05.05.2022 23:39 Відповісти
А еще про клистроны от ракет надо вспомнить, которые изымали. А для чего? что бы по номерам приборов найти утечку у кацапов. Таким образом выполнялся приказ фсб для предателей Украины.
А асфальт и шашлычки? Сколько на Украинскую Армию перечислили фирмы которые были в доле этого воровства? Сколько перечислили вислюк со своей командой гнилья? Как помогает армии 95 квартал? Обсырает Кличко, который не сбежал из Киева, как многие слуги, и места в президентском бункере не просил.
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05.05.2022 23:53 Відповісти
по вине ДБР из-за изъятых клистронов некоторые города Украины оказались без защиты ПВО, а благодаря Гладковским танки в россии успешно демилитаризировались, и не забывайте, что первыми эвакуировались из Киева ДБРовцы. А ДБР у нас курирует татаров, появляется все больше вопросов
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06.05.2022 08:32 Відповісти
А в Украине какие-то новые воинские звания? потому что генерал-майор это самое младшее звание среди генералов.
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05.05.2022 23:30 Відповісти
Давно уже, советую ознакомиться с новой системой званий.
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05.05.2022 23:32 Відповісти
Сейчас генерал-майор равнозначно тому что раньше было генерал-лейтенант...
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05.05.2022 23:49 Відповісти
чем ближе к штабу, тем больше там наград и званий.
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05.05.2022 23:45 Відповісти
а я хотів би щоб командиру полка АЗОВ, який на азовсталі
хочаб полковника дали.........................
йго заступника щоб підняли в званні................
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05.05.2022 23:53 Відповісти
Да плевать Азовцы хотели на награды. Это воины с большой буквы, это Ангелы Ада для кацапов.
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05.05.2022 23:56 Відповісти
Де Генерал Марченко???
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06.05.2022 00:07 Відповісти
фамилия укр но на о кончается как у лукашеску..не доверяю..размыто должно быть марчук или марченков ..но не марченкидзе и марчекян..
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06.05.2022 03:10 Відповісти
Коли Люся абристовіч стане генералом??? - він сьогодні вже Азовсталь звільнив самотужки… довгим язиком…
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06.05.2022 00:10 Відповісти
дайте мне звание контр бригадного комиссара 6 ранга я прапор три майора.. польский негр на песочном абрамсе..я трехногая балерина....я **********)))))..я
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06.05.2022 03:08 Відповісти
 
 