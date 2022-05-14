УКР
Євросоюз відновлює переговори про зняття санкцій з Ірану

боррель

Європейський союз відновив переговори з Іраном, які повинні закінчитися підписанням угоди і зняттям низки санкцій. Про це заявив верховний представник Союзу у закордонних справах Жозеп Боррель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС сказав, що, на його думку, в ході консультацій між його представником та іранськими офіційними особами в Тегерані на цьому тижні був досягнутий достатній прогрес, щоб відновити ядерні переговори після двомісячного застою.

Переговори були припинені в березні через те, що Тегеран наполягав на виключенні "Корпусу вартових ісламської революції" з американського списку терористичних організацій.

Хосеп Боррель також зазначив, що реакція Ірану на відновлення переговорів була досить позитивною. Загальний план угоди, спрямованої на відродження угоди, що стримує ядерну програму Ірану в обмін на звільнення від економічних санкцій, був по суті узгоджений в березні.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян підкреслив, що угода знаходиться в межах досяжності, варто тільки Сполученим Штатам прийняти вірне політичне рішення і дотримуватися своїх зобов'язань.

Читайте також: США не робитимуть винятку з санкцій проти Росії щодо її торгівлі з Іраном

Іран (2336) перемовини (3092) Євросоюз (14174)
