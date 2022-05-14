УКР
На 14 травня призначено один евакуаційний рейс, - "Укрзалізниця"

потяг,прапор,укрзалізниця

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 14 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 14 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів.

В "Укрзалізниці" нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за інформацією на сайті компанії.

Автор: 

Укрзалізниця (7055) евакуація (2424)
