На 14 травня призначено один евакуаційний рейс, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 14 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційний поїзд на 14 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів.
В "Укрзалізниці" нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за інформацією на сайті компанії.
