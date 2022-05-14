На 14 травня призначено один евакуаційний рейс, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 14 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 14 травня

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів.

В "Укрзалізниці" нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за інформацією на сайті компанії.

Також читайте: "Укрзалізниця" відкриває попередній продаж квитків на 20 діб