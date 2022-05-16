УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10952 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
90 123 176

Задля збереження життів увесь гарнізон Маріуполя виконує затверджене рішення вищого військового командування, - Прокопенко. ВIДЕО

Керівник сил "Азову" на Азовсталі Денис Прокопенко записав відеозвернення, де він розповідає про новий наказ вищого військового командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному твіттері "Азову".

"Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

Жодне озброєння не буде працювати без професійних військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", - зазначається у повідомленні.

‼️Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.
👇🏼 pic.twitter.com/9cSqDPuTkB

— АЗОВ (@Polk_Azov) May 16, 2022

Автор: 

Азов (794) Азовсталь (447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+71
82 дні в оточені! При любому раскладі, ви ГЕРОЇ! Слава захисникам Маріуполя!
показати весь коментар
16.05.2022 20:23 Відповісти
+40
Все ж таки полон... Тримайтеся, хлопці!
показати весь коментар
16.05.2022 20:20 Відповісти
+38
Ніхто крім них самих не заробив собі права приймати рішення про їх долю. Раз так вирішили, значить треба зробити тільки одно - підтримати їх чим можна.
показати весь коментар
16.05.2022 20:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Выяснилось, что из подвалов «Азовстали» эвакуировали тяжелораненых. Это была не сдача в плен, как об этом писали прокремлёвские СМИ, а обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных.

Официальной информации с украинской стороны пока не было.

Видео: Rudenko; Mash"
показати весь коментар
16.05.2022 21:47 Відповісти
Сами то понимаете, что пишите дичь ?
Обмен пленных русских на раненых, но не пленных Азовцев ?!
Это как ???
Может всё-таки, чтобы тебя обменяли, ты неизбежно сначало попадаешь в плен или в Вашей альтернативной реальности как-то иначе ?!
Просветите, будь ласка !!!
показати весь коментар
16.05.2022 21:56 Відповісти
Это цитата.Есть видео,не могу скопировать.Там парень умирающий и кацапские врачи вокруг носилок.Все, больше информации нет.
показати весь коментар
16.05.2022 22:03 Відповісти
Ссылку дайте, плиз
показати весь коментар
16.05.2022 22:22 Відповісти
Та что с ссылкой, хотя подозреваю и её не будет, что без

Как понять меняют пленных русских на раненых, но не пленных украинцев ?
Типо раненые украинцы, прямо с Азовстали отправятся в госпиталь в Киеве ? - сомневаюсь.
По идее они отправятся в госпиталь к противнику и только потом их обменяют.
А это будет обмен пленными, так как нельзя попасть к противнику в госпиталь и остаться в статусе просто раненного.

Мне в каком-то смысле даже неловко, от того, что приходится писать прописные истинны.
показати весь коментар
16.05.2022 22:37 Відповісти
В ДНР утверждают что в больницу Новоазовска. Потом возможно в Донецк.
показати весь коментар
16.05.2022 22:59 Відповісти
Так який був наказ? Чому наші медіамарафонці цілий день казали шо це фейки про білий прапор і таке інше? ОП - брехуни вонючі! Які умови? Всі Азовці (у т.ч. поранені) залишаються помирати, а ЗСУ та погранці здаються в полон?
показати весь коментар
16.05.2022 21:49 Відповісти
Знаючи зеленського він наказав оборонцям здатись. Не скажу, що зараз була можливість їх врятувати, але вона з'явилась би через місяць, або менше. Втім зеленский вирішив відправити Азовців на смерть, бо полон для них це смерть. Це державна зрада. Зеленський має відповісти за це, можливо навіть своїм життям, але не зараз, після війни. Просто не забувайте про це.
показати весь коментар
16.05.2022 23:38 Відповісти
..Ой не вірте москалям, продадуть, псяюхи..
показати весь коментар
16.05.2022 23:55 Відповісти
Ти там би і години не витримав, а хочеш, щоб вони ще місяць сиділи і повільно вмирали? Нащо? Маріупіль захопили. Не було сенсу їх просто губити
показати весь коментар
17.05.2022 09:18 Відповісти
Есть какая-то договоренность и боюсь она не в пользу Украины. Договариваться с террористами, ну такое.
показати весь коментар
16.05.2022 21:57 Відповісти
Также домовленність як і з вагнерівцями, Журавлем и тп
показати весь коментар
17.05.2022 01:26 Відповісти
Так шо там за многоходовочка от Зели? Мц отдаем им военнопленных орков а они забирают в плен наших раненых в ОРДЛО? В чем выгода Украины? Только не говорите шо Зеля поверил Пуйлу что орки не сильно будут издеваться над пленными и возможно даже будут лечить.
показати весь коментар
16.05.2022 22:00 Відповісти
Є в мене одна здогадка, тільки моя -
Зе поставила москва керувати Україною через коломойшу.
показати весь коментар
16.05.2022 22:13 Відповісти
Если это так, то Москва переиграла Запад, который сейчас вливает в это дело колоссальные ресурсы
показати весь коментар
16.05.2022 22:18 Відповісти
Так и было, двойной агент. Но сейчас Зе уже полностью под западом.
показати весь коментар
16.05.2022 22:41 Відповісти
це давно не здогадка, а ціла купа фактів - 3 роки поспіль зелена шобла під керівництвом Бєні вела Україну на заклання московській орді і все б у них з ху..лом вийшло, якби не Армія, реформована у 2014-2019 роках та сила духу нашого народу...
показати весь коментар
17.05.2022 00:02 Відповісти
Вот это у вас скорость мышления... Это было понятно еще до самих выборов. А вот какой пистес за этим последует, думаю был непонятен никому.
показати весь коментар
17.05.2022 01:01 Відповісти
Керована капітуляція
показати весь коментар
17.05.2022 01:27 Відповісти
Якщо добре подивитись і проаналізувати всі кроки введення зе на преза - це довготривала і підготовлена робота рашки....так що то не тільки Ваша догадка. А все починалось з голобородька-такого собі "крутого і правдивого" пацана з народу...і народ клюнув. Ну а вже решта-діло техніки і піару...і грошей.
показати весь коментар
17.05.2022 07:30 Відповісти
Нажаль Зе клоуну на це плевати, на словах він патріот, без камери совкодрочер.
показати весь коментар
16.05.2022 22:12 Відповісти
СЛАВА ПОЛКУ АЗОВ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
16.05.2022 22:21 Відповісти
Тільки , що по телебаченню сказали(Португальському), що везуть ранених в Новоазовськ а потім в Туреччину, чому в Україні про це не говорять???
показати весь коментар
16.05.2022 22:33 Відповісти
Тому шо неудобно.
показати весь коментар
16.05.2022 22:57 Відповісти
🤔
показати весь коментар
16.05.2022 23:43 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2022 22:37 Відповісти
Тобто,я так зрозумів,замість того,щоб поранені просто здались в полон дирляндії,ми віддали полонених кацапів в обмін на те,що поранені здались в полон дирляндії??? Оріґінальнєнька... Впізнаю креативщиків з 95 кварталу...
показати весь коментар
16.05.2022 22:48 Відповісти
Ты дурненький? С чего ты взял, что в плену с раненными нормально обращались бы, а не пустили в расход как обузу?
показати весь коментар
16.05.2022 22:59 Відповісти
Це ти дурненький. З чого ти взяв,що зараз з ними будуть поводитись нормально ?
показати весь коментар
16.05.2022 23:09 Відповісти
С того, что они за это получат своих пленных, а не нихрена.
показати весь коментар
16.05.2022 23:42 Відповісти
срать им на своих пленных
показати весь коментар
17.05.2022 00:53 Відповісти
Давайте не писать надумане. Було написано досить прозрачно що тяжко ранені будуть врятовані, але це не сподобається українцям. Про защитників в строю це не поширується,хоча зе сказав полон так полон,ми хорошо міняєм .Рішення Азовсталі поважаю і підтримую,лиш би вони залишилися живими. Хотя це під контролем світу
показати весь коментар
16.05.2022 22:50 Відповісти
Виходить щоб їх отравили в Новоазовськ ми віддали їхних полонених,а щоб забрати з відти віддамо ще раз.Цікава аріфметика.Мені не шкода полонених орків за наших героїв.Мене бентежить чому парашка зразу не запросила двох за одного тай і віддала б.Навіщо відвезли хлопців в Новоазовськ.Це їм для чогось потрібно,і зная ціх тварюк хвилююсь за хлопців.Щось кацапи задумали,а наш дебіл по пораді дерьмака мог і купитись.
показати весь коментар
16.05.2022 23:11 Відповісти
Думаю тому, що там є порт. Туди може зайти військовий корабель третьої країни, Туреччини для прикладу і забрати їх.н
показати весь коментар
16.05.2022 23:17 Відповісти
Новоазовск- не порт. Туда шаланда максимум причалит, очень мелко.
показати весь коментар
17.05.2022 06:36 Відповісти
не знав...
показати весь коментар
17.05.2022 09:30 Відповісти
Для Азову полон = смерть, їх стратять. За це несе відповідальність Зе і він має за це відповісти життям. Але після війни
показати весь коментар
16.05.2022 23:40 Відповісти
Все защитники Мариуполя город обороняли геройски. 80 дней в окружении до них не смог продержаться никто. Слава им! Погибшим вечная память...
показати весь коментар
16.05.2022 22:54 Відповісти
"Первых тяжелораненых азовцев привезли в ДНР"

(відео, з якого незрозуміло, де і з ким що відбувається - може бути фейком)
https://t.me/breakingmash/34871
показати весь коментар
16.05.2022 22:55 Відповісти
хоча... що ми знаємо про глум і тлум...

те саме, з іншого ракурсу, брутальнішого

Кадры эвакуации из «Азовстали».

Сообщается, что происходит обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных. https://t.me/charter97_org/73135
показати весь коментар
16.05.2022 22:57 Відповісти
Так выглядит эвакуация украинских военных с территории «Азовстали» - фото Reuters
https://t.me/zerkalo_io/44542
показати весь коментар
16.05.2022 23:34 Відповісти
Тобто, всі ці розмови про «я занімаюсь етім вопросом каждий дєнь» були просто брехнею?!
Ніхто і не думав про операцію по звільненню цих героїв?!
****, як же можна впасти так низько?!
показати весь коментар
16.05.2022 22:59 Відповісти
А що б ти зробив, герой?
показати весь коментар
17.05.2022 09:21 Відповісти
https://t.me/astrapress/4937
показати весь коментар
16.05.2022 23:07 Відповісти
Новоазовськ це порт. Порт на території окупованій РФ. Якщо вивозять саме туди,то чи не передбачає ця домовленість подальшу передачу наших вояків третій країні?
показати весь коментар
16.05.2022 23:14 Відповісти
Тяжелораненых нужно сначала подготовить к транспортировке. Поэтому сначала в больницу везут. Врачи должны оценить их состояние и чтобы у них в дороге было необходимое оборудование и специалисты. Поэтому сразу в порт их бы не повезли.
показати весь коментар
16.05.2022 23:25 Відповісти
Ілловайськ 2 Ми їх уже точно не побачимо
показати весь коментар
16.05.2022 23:36 Відповісти
Боюся, що зе скоїв,який,небудь,черговий ляп...
показати весь коментар
16.05.2022 23:51 Відповісти
Боневтік вбивця,й кат гірший карли???
показати весь коментар
16.05.2022 23:58 Відповісти
Зеленський сволота! Зганьбив Азов та витер ноги😡 як можна в полон здаватись? З вас кацапи сміятись тепер будуть
показати весь коментар
17.05.2022 00:01 Відповісти
Лучше сдохнуть, что ли? Сам с ними местами поменяться не желаешь?
показати весь коментар
17.05.2022 00:38 Відповісти
Тебе лучше сдохнуть. Без что ли. Вместе с зеленой шоблой
показати весь коментар
17.05.2022 00:54 Відповісти
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
показати весь коментар
17.05.2022 01:28 Відповісти
Я смотрю тут много желающих пойти на ротацию бойцов из Азовстали. Только с диванов сначала подняться нужно твар
показати весь коментар
17.05.2022 01:42 Відповісти
Спочатку про мости з Криму?
показати весь коментар
17.05.2022 02:00 Відповісти
зе - лох і чмо
показати весь коментар
17.05.2022 02:39 Відповісти
Визначення слова " евакуація" - "Виведення з місцевості, що перебуває під загрозою нападу ворога або стихійного лиха, з театру воєнних дій у ТИЛ населення, поранених, полонених, а також матеріальних засобів.

КЛЮЧОВЕ СЛОВО - ТИЛ.

А якщо людей вивозять до ворога - це здача в полон.
показати весь коментар
17.05.2022 02:27 Відповісти
ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ УКЛІННА ПОДЯКА та СЛАВА! Щоб не трапилось - ГЕРОЇ НАВІКИ! Їх подвиг, жертовність, відданість Україні - СВЯЩЕННі! Країна перед ними у боргу!

А ось перевертня Зе не пробачу ніколи! У яку б рясу патріота цей блазень не вдягався!
показати весь коментар
17.05.2022 03:05 Відповісти
очень правильное и грамотное решение. защитники Мариуполя герои! они ещё повоюют за Украину!
показати весь коментар
17.05.2022 03:53 Відповісти
Сколько руzzких ботов навалило. Зрада, мля. Кто то знает какие были условия? Кто вышел, как вышел, что с ними будет, на что поменяли? Зато все повторяют бред руzzких ботов. Что может быть хуже чем быть тяжело раненым, не иметь никакой медицины и мучаться от боли каждую секунду? В самом крайнем случае даже если раненых оставят в этот днр, их рано или поздно поменяют и большинство останется жить. Если их убьют, то даже страны как Китай начнут задавать вопросы. Не думаю что х*йло на это пойдёт тем более что все знают сколько человек увезли и известны имена каждого. Дождитесь деталей прежде чем раскручивать зраду и вестись на руzzких ботов.
показати весь коментар
17.05.2022 03:54 Відповісти
Какие там срю боты.. Всё соевые.
показати весь коментар
22.05.2022 01:11 Відповісти
А ЖИТТІВ КОГО В ЯКОЙ МІСЦЕВОСЦІ !??
показати весь коментар
17.05.2022 06:27 Відповісти
ГЛАВНОЕ В ВОЙНЕ - УБИТЬ ВСЕХ ГЛАВНЫХ !)
показати весь коментар
17.05.2022 06:30 Відповісти
Если бы Брестскую крепость обороняли наши хлопці, то останній постріл вони б зробили 8/05/45
показати весь коментар
17.05.2022 07:52 Відповісти
Хлопцям наказали здатись.
Всі так розуміють ситуацію.
показати весь коментар
17.05.2022 09:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 