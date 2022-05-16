Задля збереження життів увесь гарнізон Маріуполя виконує затверджене рішення вищого військового командування, - Прокопенко. ВIДЕО

Керівник сил "Азову" на Азовсталі Денис Прокопенко записав відеозвернення, де він розповідає про новий наказ вищого військового командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному твіттері "Азову".

"Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

Жодне озброєння не буде працювати без професійних військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", - зазначається у повідомленні.