Рашисти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом в Луганській області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергй Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене.

Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася", - написав Гайдай у фейсбуці.

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Чиновник зазначив, що сполучення між містами Сєвєродонецьком та Лисичанськом є.