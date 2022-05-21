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Рашисти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом в Луганській області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергй Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, - Гайдай 01

"Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене.

Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася", - написав Гайдай у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Нацгвардії показали, як спецпризначенці підривали мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком на Луганщині. ВIДЕО

Чиновник зазначив, що сполучення між містами Сєвєродонецьком та Лисичанськом є.

Автор: 

міст (1231) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4875)


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Топ коментарі
+27
Cкорее всего взяли потому как подозрительно легко орки прокатились с Крыма аж до Мариуполя
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21.05.2022 18:57
+25
але ви не зруйнували міст до Херсону
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21.05.2022 18:54
+24
Нам орки показали приклад , як нам потрібно поступити з Керченським мостом в украінському Криму !
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21.05.2022 18:56
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Cкорее всего взяли потому как подозрительно легко орки прокатились с Крыма аж до Мариуполя
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21.05.2022 18:57 Відповісти
Ні, взяли. Тому зрадники України їх і не підірвали, згідно плану і договорняку з путлєром. Бо я не вірю, що в Генштабі і владі сидять безмозглі. Першокурсник військового училища знає, що комунікації і мости свої треба захищати, щоб ворог не прорвався, а коли ти відступаєш, то за собою мости підриваєш
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21.05.2022 19:16 Відповісти
Так в чем прикол...мост отделяющий Арабтскую стрелку с тремя селами от материка частично взорвали при отступлении 24 рано утром....а мост на крымском перешейке - нет...это ж вообще...
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21.05.2022 22:19 Відповісти
А чому його не охороняли?
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21.05.2022 18:51 Відповісти
может его авиацией разрушили
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21.05.2022 18:54 Відповісти
У некромансера вчора бачив, як поц розказував, що орки з тюльпанів фігашать по мосту, можливо й по цьому.
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21.05.2022 19:00 Відповісти
Тому що тебе там не було.
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21.05.2022 18:59 Відповісти
Его с тюльпана разбомбили
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21.05.2022 19:10 Відповісти
Нет !
Это тыловой мост второй. Его именно подорвали (один пролет) - посмотрите фото - там подорван пролет. Подорвали причем во время движения колонны - внизу валяется грузовик.
Охраны там не было !!!!!!!!!!!!!!!
Это сильный ***** ! нельзя такое допускать !
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21.05.2022 19:23 Відповісти
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1528052413793554433
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21.05.2022 19:53 Відповісти
щоб рашисти розбомбили і на цьому напрямку не було українського наступу
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21.05.2022 19:43 Відповісти
Орки і місцеві гобліни здатні тільки все руйнувати , так як щось побудувати вони ніколи не зможуть !
Це генетичне сміття , яке нам прийдеться просто спалити 😠
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21.05.2022 18:53 Відповісти
а кримський міст часом не орки збудували?
я не сперечаюся з тим, що переважка більшість представників московії і ордло - є генетичним сміттям.
Та все ж я за об'єктивність. Не тільки руйнувати вміють. Що логічно
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21.05.2022 18:59 Відповісти
Кримський міст будували і західні компанії і українські. А представники московії можуть лише брехати, красти, вбивати ти привласнювати собі чужі досягнення.
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21.05.2022 19:32 Відповісти
А які це українські компанії будували кримський міст! Назви в студію!
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21.05.2022 20:41 Відповісти
але ви не зруйнували міст до Херсону
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21.05.2022 18:54 Відповісти
Договорняк.
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21.05.2022 18:58 Відповісти
Договорняк - це зрада України
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21.05.2022 19:18 Відповісти
только зеленскому это не говори а то он покраснеет
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21.05.2022 20:09 Відповісти
Договорняку на гілляку!!
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21.05.2022 19:32 Відповісти
його і зараз є сенс підірвати.. відступаючи, кацапи його однаково зруйнують..
чи може дермакі знову з фсб все вже "пєрєтЬорлі"?.. а Верховний вже просто так, для лохторату, надуває волохаті щоки в усіх смислах..(
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21.05.2022 20:26 Відповісти
Нам орки показали приклад , як нам потрібно поступити з Керченським мостом в украінському Криму !
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21.05.2022 18:56 Відповісти
тут орки градами лупят ежедневно ,по черниговской и сумской обл сс территории кацапстана нашим бздошно ответку дать даже что бы себя защитить а вы про какой то мост глубоко в тылу врага. Труха⚡️Украина, [21.05.2022 15:43]
[ Альбом ]
Орки интенсивно обстреливают приграничные территории Украины со стороны россии.

▪️Черниговщина. Враг открыл огонь по приграничному поселку Гремяч, вероятно, из минометов. Потерь среди военнослужащих и гражданских нет, сообщает (https://www.facebook.com/kommander.nord/) ОК «Север».

▪️Сумщина. Дважды за день обстреляли приграничные территории со стороны рф. Оккупанты применяют РСЗО.

ТРУХА⚡️Украина (https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy) | Прислать новость (https://t.me/kharkovtruexasend_bot)
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21.05.2022 19:08 Відповісти
а наказ №330 скасовано чи він діє?
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21.05.2022 20:16 Відповісти
И как теперь снабжать гарнизон в Северодонецке? Блиин!
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21.05.2022 18:56 Відповісти
Пустят Понтонный мост, как видно по фото, там река не очень широкая.
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21.05.2022 18:59 Відповісти
М-да, чесно кажучи не розумію чого не відходять з Сєвєра і Лисичанська, це ж дозволить уникнути таким чином другого Маріуполя, паралельно дозволить посилити лінію Сіверськ-Бахмут, і дать по мордасам тим кацапським мудакам, що лізуть від Попасної до Бахмуту. Я звісно, не Генштаб, але нових котлів, і тисяч загиблих полонених після історії з Маріуполем ми дозволяти собі не можемо.
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21.05.2022 18:57 Відповісти
Хочуть зберегти Бахмут і Слов'янськ, щоб до них не діставала арта. Та й що значить, чому не відступають? Дивна логіка. Значить є сили тримати рубіж.
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21.05.2022 19:03 Відповісти
Ну я написав чого, шоб не було запізно.
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21.05.2022 19:05 Відповісти
По твоїй логіці з Маріуполя теж не відступали бо могли його втримати?
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21.05.2022 19:06 Відповісти
Такі як ти не мають права щось тявкати. Кляті шукачі виключень з правил. До чого тут Маріуполь? Ти порівняв абсолютно непорівнювані битви. Маріуполь був відрізаний на 4-й день війни, коли ми ще не були готові на всі 100%. До того ж, тоді великій частині ЗСУ доводилося вести бій в Київській, Чернігівській і Сумській областях.

Зараз же ситуація кардинально інша. І, тому, відступ від Сєвєродонецька навряд чи можна вважати логічним.
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21.05.2022 21:07 Відповісти
Так якщо ви не в курсі Бахмут вже декілька днів кошмарять.
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21.05.2022 19:07 Відповісти
на войне всегда кто-то кого-то кошмарит
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21.05.2022 20:10 Відповісти
"Велике будівництво "не закінчилося , а тільки призупинено на час війни
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21.05.2022 18:59 Відповісти
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21.05.2022 19:04 Відповісти
шмыгаль вместе с зеленой шоблой пусть продадут свои трусы и внесут деньги в эти фонды
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21.05.2022 20:11 Відповісти
Це не той міст який Зеля відкривав з помпою в лугандонію?
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21.05.2022 19:02 Відповісти
Мабуть той.
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21.05.2022 19:34 Відповісти
Та територія України має бути після війни зоною відчуження,якщо це ще буде територія підконтрольна українцям.Відбудовувати там нема змісту,аж до вступу в НАТО.
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21.05.2022 19:08 Відповісти
Як колись ,після нашестя орди ,дикий степ стає пусткою.Нажаль.А тих ,хто населяв ту землю і кликав руzzкій мірр, примусити там все відновити а потім нах у паРашу.
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21.05.2022 19:17 Відповісти
новости из дурдома... в конце учебного года на срахе выдали новые-новые учебники истории...
вяличие затмило все приличия )))))
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21.05.2022 19:28 Відповісти
ну а чого вони хотіли, "отечество, как вурдулак, питается кровью", коли готувати гарматне м"ясо як не з дитинства?
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21.05.2022 20:28 Відповісти
В зоне "главного удара" противника ситуация начала накаляться.

Свой тактический прорыв по дирекции Попасная - Соледар, а так же Попасная - Викторовка, командование войск противника пытается "расширить и углубить", активно наращивая усилия.

Ряд источников сообщают о том, что в районе Владимировки противник после вчерашних ожесточённых боёв таки сумел продвинутся и как следствие - выйти к северо-восточным предместьям Соледара...

Не знаю, соответствует ли данная информация действительности на этот момент или нет... но судя по всему, передовые подразделения противнкиа, состоящие из в\сл вдв и наёмников из ЧВК "Лига" (бывшая "Вагнер"), усиленные танками и бронетехникой, одновременно пытаются на широком фронте выйти на дорогу Т-1302 (Бахмут - Лисичанск)... а так же - охватить тактическую группу ВСУ, обороняющуюся в районе Комишуваха - Горское с юго-запада и запада.

Основными "точками напряжения", в самое ближайшее время, несомненно станут Яковлевка и Белогоровка (сёла через которые непосредственно проходит дорога), а так же посёлок Врубовка (есть данные что противник уже занял часть этого села)....

Ожидаемо, одновременно с Попаснянской группировкой противника в возбуждённое состояние пришла и "северная" группировка войск противника. После занятия Озерного и сворачивания позиций ВСУ юго-восточнее Лимана, противник получил возможность организовать и провести наступление на Северск. И это весьма опасно... Особенно в контексте действий Попаснянской группировки противника, которая на максимально возможном фронте пытается перерезать дорогу Бахмут - Лтисичанск.

По сути, если противнику, действующему через Закитное удасться каким-либо образом пробиться к Северску и заблокировать дорогу между ним и Верхнекаменкой (о чём я уже неделю талдычу)... более-менее нормальные пути снабжения, а при необходимости и отхода, для группировки ВСУ, действующей в районе Северодонецк, Лисичанск, мягко говоря, будут заблокированы...

Очевидно, что несколько дней назад, не сумев пробится к этой дороге по кратчайшему пути у Белогоровки и Серебрянки, противник нынче пытается пробится ТУДА ЖЕ, но теперь с другого фланга, пытаясь наращивать свои усилия. История с гипотетической переправой у Дроновки, это как раз из этой серии. Там обнаружен на подходе ПМП из как минимум 6-и секций и надо понимать группа прикрытия - до 15-и единиц танков и ББМ (в основном БМП).

Причём, что самое печальное... ситуация может резко осложниться даже без физической встречи Попаснянской и "северной" группировок войск противника, так как по сути своей, им обеим для такого развития ситуации необходимо будет лишь сделать "небольшой шаг вперёд". Первой - заблокировать северо-восточнее Соледара дорогу Бахмут - Лисичанск, второй - прорваться к Северску и заблокировать дорогу на Верхнекаменку...

В таком случае, ситуация со снабжением нашей группы войск в районе Северодонецка и Лисичанска резко и критично осложниться. Чего, собственно, командование войск противника и добивается на сегодняшний момент. В дальнейшем, судя по всему, противник попытается нанести "сходящиеся" удары с юга (о чём говорит ненормально-настойчивая попытка продвинутся через Врубовку Плопаснянской группировки), ну инаверняка последует удар вдоль правого берега Северского Донца через Северск на Золотарёвку... Естетсвенно, что проходить всё это будет при достаточно мощном фронтальном давлении непосредственно в районе Северодонецка.

В связи со всем выше сказанным, перед украинским военным командованием в этой зоне вполне возможно встанет несколько достаточно кардинальных вопросов... Главный из которых - что делать дальше...? Не делать ничего - не получится...противник активно и настойчиво пытается реализовать уже очевидный план по окружению и разгрому тактической группы ВСУ в районе Северодонецк - Лисичанск.

Потому, надо будет предпринимать некое "системное" оперативно-тактическое решение, ибо в противном случае - ситуация будет лишь ухудшаться, это уже очевидно...

При этом, ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ значение будет иметь реальная оценка обстановка в этой операционной зоне, базирующаяся не только на докладах с места...

Так же, весьма не лишним будет стремление "увидеть обстановку" в более широком смысле, нежели ситуациия в ряде посёлков западной части Луганской области ...

Короче говоря, сейчас на первый план выйдет Оперативная служба украинских штабов и органов военного управления. Именно, от её оценки и анализа обстановки будет сейчас ОЧЕНЬ МНОГОЕ зависеть...

Пока же, на сегодняшний момент, самого пристального внимания заслуживают действия Попаснянской группировки войск противника. Которая, к слову, не только наступает, но по нашим сведениям продолжает УСИЛИВАТЬСЯ... как артиллерией (в течание последних суток на это направлении дополнительно переброшен как минимум один гсадн на 2С3 "Акация"), так и дополнительными мотострелковыми, танковыми подразделениями. Командование войск противника так же пытается на этом направлении активно дотягивать и логистическое "плечо" (через Брянку на Кадиевку и Первомайск фиксируются колоны наливняка, грузовиков и т.д. по 30-40 единиц, это всё как раз тянется в полосу наступления Попаснянской группировки). В Дебальцево, так же явно для "потребностей" Попаснянской группировки, разгружен эшелон - до 60-и единиц ВВТ, включая не менее 11-и танков.

В общем, подбивая итог этого нашего небольшого "включения", вызванного достаточно резкими изменениями обстановки на фронте, следует охарактеризовать ситуацию следующим образом:

"...Ещё нихрена не решено, но тенденции - явно не хорошие..."
Машовец
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21.05.2022 19:29 Відповісти
ну так Залужный же знает что делать ? или нет там же еще есть люди в генштабе..
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21.05.2022 20:17 Відповісти
кошмар...я не могу понять, почему мы постоянно отступаем? нет людей или оружия???!
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21.05.2022 22:15 Відповісти
Потому-что мы не "палим" по полтысячи л\с в сутки.
Странно, что вы этого не понимаете.
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21.05.2022 22:55 Відповісти
это я понимаю, но так мы можем отходить до Львовской области....
Они выйдут на админ. границу Луг. области и там станут?? они пойдут дальше...так что нам делать?
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22.05.2022 00:33 Відповісти
Сейчас тоже при отступлении ?
Просто если они там пытаются наступать, то подрыв моста ни перед собой, ни позади не имеет смысла.
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21.05.2022 19:40 Відповісти
Мне интересно ,чисто гипотетически , как вы думаете , если Украина отвоюет Херсон , орки взорвут мост через Днепр и заминируют Чонгар Это я к тому , шо пока Ермак , Верещук и Гетьманцев не отстранены от власти , будут только поражения Вилкул , как оказалось , повел себя, как патриот . А Зеленые ребята работают на кремль
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21.05.2022 19:41 Відповісти
Так Геттманцев ще і економіку України хоче зруйнувати по заказу мацкви
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21.05.2022 19:50 Відповісти
Так я не понял окружение ужу есть , или пора делать ноги
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21.05.2022 19:57 Відповісти
Пока оперативное , трассы уже под прицельным контролем, зебил не разрешает отводить 128 и 53 оттуда как это хочет залужный , в общем загоняет в очередной котёл самые боеспособные ( после мариупольского котла) части, недаром Филатов с матами в адрес этого стратегопредателя строит глубоко эшелонированную оборону на подступах к Днепру . Пока нами руководят явные предатели Украине победы не видать
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21.05.2022 20:12 Відповісти
откуда вы знаете чего хочет залужный?
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21.05.2022 22:17 Відповісти
Звичайно, орки підірвуть Антонівський міст, якщо будуть відступати з Херсона. Перешийок в Крим з їхнього боку вже давно замінований, техніка зарита у землю у декілька ешелонів. Хлопці їздили "по справах" в Крим перед війною, все "змалювали".

І ось, якщо наші підуть у наступ на Крим, ми побачимо, чи правий був Серж Марко, який днями в ютубі розповідав, що підрив мостів та мінування напрямку фактично не заважає наступаючій строні швидко просуватись вперед.
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21.05.2022 19:59 Відповісти
Ще вчора писали, що з того міста вивезли останніх цивільних на броньованих машинах з великими труднощами. Було не зрозуміло як там можна постачати угрупування в Сіверодонецьку і Лисичанську. Сьогодні ситуація ще гірша. Там треба забити на всі політичні рішення від керманичів на банковій і виходити з військової необхідності виходити з котла. Там і так пекло на землі. Якщо не вивести звідти людей, то це буде злочин.
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21.05.2022 20:11 Відповісти
****** ПО МОСКВЕ !!!
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22.05.2022 09:45 Відповісти
 
 