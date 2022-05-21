Встановлено особу військового РФ Атанаєва, який вбивав людей у Бучі, - ЗМІ. ФОТО
Журналісти ідентифікували одного з російських військових, причетного до розстрілу беззбройних жителів Бучі під Києвом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Це 37-річний Чингіз Атанаєв, уродженець Магадана.
Атанаєва впізнали за відео, опублікованим і дослідженим газетою The New York Times. На кадрах російські військові ведуть групу беззбройних людей. Згодом були знайдені тіла восьми з них.
Більшість убитих були учасниками місцевого загону тероборони, однак, за даними The New York Times, вони не мали при собі зброї. Вони ховалися в одному із будинків, де їх знайшли росіяни, яких видання називає десантниками.
Зазначається, що Атанаєв останні роки жив у Пскові, де дислоковані 104-ий та 234-ий десантно-штурмові полки, які, за повідомленням The New York Times, перебували у Бучі.
До висновку про те, що людина на відео – саме Атанаєв, дійшли і в розслідувальній групі Bellingcat.
Видання "Важные истории" знайшли соцмережі Атантаєва, в яких він підписаний на групи, пов’язані з армією. У 2017 році він звертався до псковського суду з вимогою визнати неповнолітню дочку його дружини членом сім’ї військовослужбовця. Востаннє Атантаєв заходив на свою сторінку у "ВКонтакте" 12 квітня.Дружина Атанаєва у розмові з журналістами відкинула припущення, що на відео з камери спостереження у Бучі потрапив її чоловік.
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І знов, тероборонівці без зброї, в країні, де керівництво знало про напад, але «********».
Як на мене, пройоб був спланований і умисний.
Як ви, суки, спите ночами?!
Збройні сили України ліквідували племінника заступника міністра оборони рф, командира десантно-штурмової роти капітан адама хамхоєва. (українська земля поперек горла комом)
Він загинув у ніч із 20 на 21 травня, https://www.instagram.com/p/Cd0g7MrM5OV/ повідомляє The Magas Times в Instagram.
Загиблий - племінник заступника міністра оборони росії, колишнього голови інгушетії юнус-бека євкурова, уточнює інше кавказьке видання "Фортанга", тобто він був сином сестри колишнього голови Інгушетії.
сам пішки, беззбройний, тікав з прилеглого тим страшним подіям району, бо не став чекати гранати у погріб