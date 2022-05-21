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Новини Війна
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Встановлено особу військового РФ Атанаєва, який вбивав людей у Бучі, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти ідентифікували одного з російських військових, причетного до розстрілу беззбройних жителів Бучі під Києвом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Встановлено особу військового РФ Атанаєва, який вбивав людей у Бучі, - ЗМІ 01

Це 37-річний Чингіз Атанаєв, уродженець Магадана.

Атанаєва впізнали за відео, опублікованим і дослідженим газетою The New York Times. На кадрах російські військові ведуть групу беззбройних людей. Згодом були знайдені тіла восьми з них.

Більшість убитих були учасниками місцевого загону тероборони, однак, за даними The New York Times, вони не мали при собі зброї. Вони ховалися в одному із будинків, де їх знайшли росіяни, яких видання називає десантниками.

Зазначається, що Атанаєв останні роки жив у Пскові, де дислоковані 104-ий та 234-ий десантно-штурмові полки, які, за повідомленням The New York Times, перебували у Бучі.

Встановлено особу військового РФ Атанаєва, який вбивав людей у Бучі, - ЗМІ 02

До висновку про те, що людина на відео – саме Атанаєв, дійшли і в розслідувальній групі Bellingcat.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено нові докази масової страти в Бучі, - NYT. ВІДЕО+ФОТО

Видання "Важные истории" знайшли соцмережі Атантаєва, в яких він підписаний на групи, пов’язані з армією. У 2017 році він звертався до псковського суду з вимогою визнати неповнолітню дочку його дружини членом сім’ї військовослужбовця. Востаннє Атантаєв заходив на свою сторінку у "ВКонтакте" 12 квітня.Дружина Атанаєва у розмові з журналістами відкинула припущення, що на відео з камери спостереження у Бучі потрапив її чоловік.

Автор: 

армія рф (17216) Буча (539) воєнні злочини (1852)


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Топ коментарі
+61
Косоглазая мразь 😡
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21.05.2022 19:57
+32
Чурка й@баний…
І знов, тероборонівці без зброї, в країні, де керівництво знало про напад, але «********».
Як на мене, пройоб був спланований і умисний.
Як ви, суки, спите ночами?!
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21.05.2022 20:04
+28
Монгол ***ный
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21.05.2022 20:00
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Косоглазая мразь 😡
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21.05.2022 19:57 Відповісти
НА палю підора мокшанського...
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21.05.2022 19:59 Відповісти
надо расстрелять его семью!только так ***** !только в такой способ можно заставить рашистов трижды подумать прежде чем отдать приказ убивать невчем неповинных мирных людей!иначе это будет продолжаться до безконечности!
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21.05.2022 20:34 Відповісти
То піди ррзстріляй
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21.05.2022 20:49 Відповісти
Монгол ***ный
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21.05.2022 20:00 Відповісти
Убить фашиста! Любыми способами!
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21.05.2022 20:41 Відповісти
це точно він? Морди ніби різні
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21.05.2022 20:02 Відповісти
Окуляри протри!
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21.05.2022 20:37 Відповісти
Мені теж не схожі.
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21.05.2022 21:54 Відповісти
Все рузге на одно лицо.
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21.05.2022 21:58 Відповісти
Нелюдь мокшанська.
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21.05.2022 20:02 Відповісти
Черговий потенційний мрєць...
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21.05.2022 20:02 Відповісти
Чурка й@баний…
І знов, тероборонівці без зброї, в країні, де керівництво знало про напад, але «********».
Як на мене, пройоб був спланований і умисний.
Як ви, суки, спите ночами?!
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21.05.2022 20:04 Відповісти
Солодко сплять,та ситно їдять,бо їм байдуже на гоїв.
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21.05.2022 20:11 Відповісти
треба доброю ракетою по цьому пскову по частині втарабанити і накрити всіх ******
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21.05.2022 20:09 Відповісти
З марсу,там є найперша й найвеличніша ракетна станція імені віслюка оманського
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21.05.2022 20:13 Відповісти
Азіати вбивають европейців ‼️‼️‼️
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21.05.2022 20:12 Відповісти
чурка 👎👎👎
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21.05.2022 20:13 Відповісти
для русских ты тоже чурка не русская
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21.05.2022 23:16 Відповісти
монголоидные **** все похожи
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21.05.2022 20:13 Відповісти
Атанаєв, бульбакаєв, сцикотаєв, підараєв, вошиганяєв - це щчо за унтерменши?
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21.05.2022 20:14 Відповісти
наші піздаглазі "братья"😡😡😡 міжнародний розшук, інтерпол! а також політичний притулок, повна амністія і грошова винагорода від України кожній людині в світі, яка вбє будь якого кацапського військовослужбовця рифи що приймав участь у рашистській агресії. Такою повинна бути політика України!
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21.05.2022 20:16 Відповісти
Я би наживо освіжував цю скотину. Вижжав би в мене як пацьє! Але все все, що можемо, то розвести руками поки нас *******.
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21.05.2022 20:16 Відповісти
ЗСУ ліквідували племінника замміністра оборони рф... груZZ-200



Збройні сили України ліквідували племінника заступника міністра оборони рф, командира десантно-штурмової роти капітан адама хамхоєва. (українська земля поперек горла комом)

Він загинув у ніч із 20 на 21 травня, https://www.instagram.com/p/Cd0g7MrM5OV/ повідомляє The Magas Times в Instagram.

Загиблий - племінник заступника міністра оборони росії, колишнього голови інгушетії юнус-бека євкурова, уточнює інше кавказьке видання "Фортанга", тобто він був сином сестри колишнього голови Інгушетії.
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21.05.2022 20:18 Відповісти
Племіннику- орку , земля бетоном
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21.05.2022 20:22 Відповісти
Доброго йому здравія
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21.05.2022 20:47 Відповісти
А тих місцевих гнид,хто здав кацапам тероборонівців, вже лінчували??? Чи не на часі?
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21.05.2022 20:33 Відповісти
чому тероборона була без зброї, а Коля Катлєта та подібне безкорисне лайно зі зброєю, та ще й нагородною?
сам пішки, беззбройний, тікав з прилеглого тим страшним подіям району, бо не став чекати гранати у погріб
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21.05.2022 20:35 Відповісти
А добре що Валера прізвище змінив. Хто знає- той зрозуміє.
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21.05.2022 20:42 Відповісти
Мабуть, буде роповідати, що воював з нацистами, і мріятиме про щасливе майбутнє своїх дітей.
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21.05.2022 20:43 Відповісти
А адрес в магадане можно? Проплачу местным васюкам...
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21.05.2022 20:51 Відповісти
Він народився у Магадані, а мешкае давно вже у Пскові.
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21.05.2022 20:58 Відповісти
Бурятов надо всех до Кобздона...
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21.05.2022 20:54 Відповісти
Коса мавпа, щоб твої діти в пляшках ноги мили!
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21.05.2022 20:58 Відповісти
Россия азиатская страна , а нам плешивый недомерок рассказывал, как будто мы один народ...
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21.05.2022 21:11 Відповісти
Сподіваюся його будуть повільно вбивати
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21.05.2022 21:19 Відповісти
Де наше Торнадо? Сидять у в'язницях? Тільки Торнадо -метод треба на всіх кацапів, шоб кацапи сралися що на них чекає в Україні, щоб сралися кадиряві ,ну пару відосів для телебачення як санаторій для полоненних.
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21.05.2022 21:19 Відповісти
Орка цього ми вб"ємо ... просто вб"ємо...
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21.05.2022 21:25 Відповісти
Пздець якийсь їбучій азіат прийшов до нас з рускім міром.
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21.05.2022 21:44 Відповісти
Не важно азиат он или нет, важно что он оккупант!
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21.05.2022 22:02 Відповісти
какая замечательная руськая фамилия - атанаев....
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21.05.2022 22:39 Відповісти
 
 