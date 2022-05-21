Встановлено особу військового РФ Атанаєва, який вбивав людей у Бучі, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти ідентифікували одного з російських військових, причетного до розстрілу беззбройних жителів Бучі під Києвом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Це 37-річний Чингіз Атанаєв, уродженець Магадана.

Атанаєва впізнали за відео, опублікованим і дослідженим газетою The New York Times. На кадрах російські військові ведуть групу беззбройних людей. Згодом були знайдені тіла восьми з них.

Більшість убитих були учасниками місцевого загону тероборони, однак, за даними The New York Times, вони не мали при собі зброї. Вони ховалися в одному із будинків, де їх знайшли росіяни, яких видання називає десантниками.

Зазначається, що Атанаєв останні роки жив у Пскові, де дислоковані 104-ий та 234-ий десантно-штурмові полки, які, за повідомленням The New York Times, перебували у Бучі.

До висновку про те, що людина на відео – саме Атанаєв, дійшли і в розслідувальній групі Bellingcat.

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Видання "Важные истории" знайшли соцмережі Атантаєва, в яких він підписаний на групи, пов’язані з армією. У 2017 році він звертався до псковського суду з вимогою визнати неповнолітню дочку його дружини членом сім’ї військовослужбовця. Востаннє Атантаєв заходив на свою сторінку у "ВКонтакте" 12 квітня.Дружина Атанаєва у розмові з журналістами відкинула припущення, що на відео з камери спостереження у Бучі потрапив її чоловік.