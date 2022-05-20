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Новини Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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Оприлюднено нові докази масової страти в Бучі, - NYT. ВІДЕО+ФОТО

Видання The New York Times розшукало докази страти російськими десантниками вісьмох чоловіків на Яблунській, 144 в Бучі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на NYT.

Зазначається, що NYT встановило імена всіх страчених чоловіків та причини, з яких більшість із них стали мішенню.

Оприлюднено нові докази масової страти в Бучі, - NYT 01

Це (з верхнього ряду наліво) Анатолій Приходько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий, Денис Руденко, Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.

Кадри з камери спостереження навпроти будинку 144 показали, що російські десантники зайняли Бучу приблизно в той же час, коли було страчено групу чоловіків. Вони керували транспортними засобами, такими як конструкції БМД-2, БМД-3 та БМД-4, які використовуються майже виключно у Повітряно-десантних військах Росії.

Десантники патрулювали район, проводячи обшуки по будинках і працюючи всередині та зовні чотириповерхової офісної будівлі, 144, на Яблунській, яку росіяни перетворили на базу та польовий шпиталь.

Поряд, на Яблунській, 31, Іван Скиба, 43-річний будівельник, і ще п'ять осіб чергували на імпровізованому блокпосту, коли російські повернулися.

Як Скиба розповів виданню, у них була граната, бронежилети та гвинтівка.

За словами Скиби, попереджені по радіо, що росіяни повернулися до Бучі і рухаються в їхньому напрямку, вони сховалися в будинку поруч із блокпостом разом із домовласником, 53-річним Валерієм Котенком, який приносив бійцям чай та каву.

Пізніше до них приєдналися ще двоє бійців, Андрій Дворніков та Денис Руденко.

Також читайте: Оприлюднено другу частину даних окупантів, які чинили звірства в Бучі, Ірпені та Гостомелі

Приблизно через годину російські солдати, які проводили обшук, знайшли чоловіків і під дулом пістолета вигнали з дому всіх дев'ятьох із них, включно з домовласником. Солдати обшукали чоловіків на наявність татуювань, які могли б свідчити про військову належність, і змусили декого з них зняти зимові куртки та взуття. Потім їх проводили на базу на вулиці Яблунській, 144.

Про те, що сталося далі, журналістам розповів Скиба та сім цивільних свідків, яких російські сили також зібрали із сусідніх будинків та тримали в окремій групі.

Свідки розповіли, що бачили групу полонених на стоянці перед російською базою у сорочках, насунуті на голову. За словами Скиби, російські солдати змусили їх стати на коліна, а потім майже відразу застрелили Віталія Карпенка.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6

— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Зазначається, що одну людину відпустили. За словами місцевого військового командира та слідчих, зараз він перебуває під слідством; в урядовому документі, з яким ознайомилися NYT, зазначено, що йдеться про "державну зраду".

Скиба розповів, що в нього вистрілили, і він впав, куля влучила йому в бік.

Тіла чоловіків, убитих на стоянці та всередині будівлі, були винесені у двір і разом із шістьма іншими жертвами пролежали там майже місяць.

Також читайте: На Київщині вже знайдено тіла 1 288 мирних жителів, убитих окупантами, - поліція

Автор: 

армія рф (17185) розстріл (262) воєнний стан (568) Буча (539)


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Топ коментарі
+79
Ось вам і "нужно просто перестать стрелять", "я увидел в глазах ***** мир", "война продолжается потому что Порошенко на ней наживается"
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20.05.2022 07:10
+77
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20.05.2022 07:13
+70
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20.05.2022 07:10
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Ось вам і "нужно просто перестать стрелять", "я увидел в глазах ***** мир", "война продолжается потому что Порошенко на ней наживается"
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20.05.2022 07:10 Відповісти
Більше 14 тис вбитих, з 2014-18 роки, українців не завадили, устатьотвойни, ржать і голосувати паприколу. Це результат.
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20.05.2022 10:14 Відповісти
«Мрію» - спалили. «Сагайдачного» - втопили, Азовсталь - разбомбили, захисників Маріуполя сдали в полон, чорноморські та азовські порти - заблоковані, майже 500 000 тонн пшениці вже вивезено в московію. Скіфське золото вкрадено з краєзнавчого музею у Мелітополі. 38 картин Айвазовського з музею у Феодосії доставлено спецрейсом «Аерофлоту» до Москви. Приблизно 800 000 мешканців України з окупованих орками територій разом із дітьми депортовано до снігової Нігерії без права повернутися. Зато не Порошенко!
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20.05.2022 19:50 Відповісти
@Тіктокер Д

У вашому імені помилка; мало бути Гондон, я так розумію?
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20.05.2022 21:21 Відповісти
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20.05.2022 07:10 Відповісти
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20.05.2022 07:13 Відповісти
О, Вован, опять в камментах зраду разгоняешь, не жалеешь ты себя, просто горишь на работе.
Тебя еще сегодня не посылали ? Исправляюсь, Вован иди на **й !
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20.05.2022 07:36 Відповісти
Вам є що заперечити? Немає? То і йдіть у слід за мокшанським кораблем.
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20.05.2022 10:16 Відповісти
"Новина" скопійована з кацапського ресурсу
https://tsargrad.tv/news/zelenskij-zajavil-chtosmozhet-bystro-i-prosto-zakonchit-vojnu-v-donbasse_180141

«Царьгра́д ТВ» - российский информационно-аналитический интернет-телеканал, основанный в 2015 году российским бизнесменом Константином Малофеевым.
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20.05.2022 11:27 Відповісти
Ну і про шашлики ж теж на рашці казали, а не Зє, так?
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20.05.2022 13:30 Відповісти
І це?
Без паніки. З вірою в Україну та мир!
https://www.youtube.com/watch?v=DSMMlF9vptg
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20.05.2022 15:01 Відповісти
А вот и кусок пьютинского навоза негодует,бурлит и пенится в скрепном сортире...
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20.05.2022 11:10 Відповісти
Вьі не панимаєтє, єто другоє
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20.05.2022 07:47 Відповісти
Он сей час один легитимный президент ,может во время войны майдан устроим , или будем сидеть и не ******* до конца войны?
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20.05.2022 10:03 Відповісти
не так страшні московські воші.як українські гниди...
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20.05.2022 10:07 Відповісти
Если мы не будем *пздть* ,то конец войны может быть неблагоприятным для страны, баран ты тупорылый
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20.05.2022 11:12 Відповісти
А вилизувати йому ср#ку "начасі"? А співати діферамби начасі?
Давайте його ще канонізуємо....
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20.05.2022 11:26 Відповісти
@Нина Л

Канонізувати спізнились - він уже обраний почесним доктором якогось (занюханого) пенсильванського коледжу.

А от на Нобеля ще можна послати!
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20.05.2022 21:26 Відповісти
А що, спочатку в п'ятницю на хреста. А потім в неділю можна й канонізувати.
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20.05.2022 22:58 Відповісти
Це все на його совісті, це він до цього призвів
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20.05.2022 07:20 Відповісти
Операция *ОМАН* была успешно реализована нашим говнюком
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20.05.2022 07:35 Відповісти
Йому на це все пох*й, головне піаритись побільше і другий термін "в кишені".
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20.05.2022 09:16 Відповісти
Мереня
@Merenyaka
·
8 год
Міська рада написала в полицію заяву на війскових, які звалили пам'ятник невскому. #Харків
Терехов мразота ще та
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20.05.2022 07:36 Відповісти
Редактор ‼️‼️‼️‼️ Как понимать жту фразу « який приносив бойовикам чай та каву. Джерело: »????

Понятие « боевик» обычно использеется в негативном смысле И ЧАЩЕ ВСЕГО ПРО ТЕРООРИСТОВ
ВЫ УКРАИНЦЕВ НАЗЫВАЕТЕ БОЕВИКАМИ ?????

советую поработать с Вашими журналистами на такие темы.
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20.05.2022 07:36 Відповісти
Таке враження, що посадили писати й набирати тексти диверсанта.
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20.05.2022 07:54 Відповісти
До того ще й безграмотних.
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20.05.2022 07:58 Відповісти
Переклад з англійської.
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20.05.2022 08:12 Відповісти
Ну есть и смысловые НЬЮАНСы .
Журналистов этому учат обычно. В лоб многое не переводится.
Название брендов и имена собственные не переводятся. К примеру ПАНАСОНИК.
и т д
Этому учат в институте и даже школе
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20.05.2022 09:41 Відповісти
причому - запозичений з кацапських ресурсів
звичка, знаєте...
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20.05.2022 10:46 Відповісти
некоректний переклад в оригінальній статті "the fighters" - не бойовики, а бійці. Він приносив каву і чай нашим бійцям тероборони.
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20.05.2022 09:07 Відповісти
google copy-paste перевод. Никто не вчитыавется
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20.05.2022 09:14 Відповісти
Точнее. Не задумывается . Анализировать свои действия - тоже часть западного мира , где каждый отвечает за себя. Когда в совке приучили всех мыслить скопом и писать и говорить одинаковыми текстами , как роботов. Вот теперь мы видим эту армию гумуса из раши - бездумную и дикую , которая ПРОСТО ТАК влезла в соседнюю страну и НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ почему они гибнут
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20.05.2022 09:47 Відповісти
Ну чому ж. Враховуючи, що цей переклад вперше з'явився на окупантському розважальному сайті ПІкабу саме в такому вигляді - то для окупантів тут все цілком коректно. Питання виникає до тварюки з Укрправди, яка в такому вигляді стягнула переклад звідти і переклала українською.
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20.05.2022 10:03 Відповісти
К УП вообще много вопросов . К примеру , что и Гонгадзе и Шеремет погибли связавшись с Оленой Притулой. СБУ дальше ниточку не копало явно . Кто собственник и дал денег на УП Притуле ( Пинчук явно через американских подставных лиц и ФСБ ТУТ ИСКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ И Т Д)
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20.05.2022 10:24 Відповісти
Это издержки перевода. В английском оригинале это повидимому написано как комбатант, что одним из вариантов перевода и имеет боевик...
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20.05.2022 09:10 Відповісти
Выше уже написала
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20.05.2022 09:48 Відповісти
Читайте уважніше. Там написано украінською мовою « бійцям».
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20.05.2022 19:43 Відповісти
Цю фотожабу я виклав в ФБ та на Цензорі ще до першого туру голосування в 2019р.. Мабуть населенню тези ЗЕлупи ндравілісь, якщо воно зробило цього українофоба-блазня президентом.
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20.05.2022 07:38 Відповісти
Я звичайно ж диванний ікспьорд, але передивляючись гіфку, в мене відразу думка з'явилась - їх було 9 чоловік, а каZZапсін тільки двоє. Чи не могли вони якось різко заламати орка, забити нахуú? Ну, про видборгування автомата не кажу, тут не Голівуд, но включно з тим?
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20.05.2022 07:54 Відповісти
Видьоргування*
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20.05.2022 07:58 Відповісти
ага, видерни автомат в професійного десантника, що йде на три метра позаду і тримає тебе на мушці автомату. не пиши дурні.
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20.05.2022 09:10 Відповісти
Ну так ... На "думку" всякої ватної хахляцько-кацапської мразоти воно знає, як треба себе поводити перед розстрілом. От, коли тебе поведуть на шибеницю, ти, ПДРС, і покажеш
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20.05.2022 08:05 Відповісти
онотоле! Вокруг окупанты с автоматами стоят.
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20.05.2022 10:00 Відповісти
Всю цю біду і горе привело до нас зелене , продажне лайно, разом із Коломойшою і мусійчучкою
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20.05.2022 08:14 Відповісти
Коли військові радники президента говорять - "не очікували, та проїбали", то таких (з)радників треба катувати, як бучанців а потім на смереках розтяти падлюк.

"Люся", спіч до тебе в першу чергу.
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20.05.2022 08:33 Відповісти
В статье больше неясностей, чем ответов. "вони" "бойовики" и так дальше.почему у тероборону не было РПГ?
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20.05.2022 08:40 Відповісти
Боевики-потому что прямой перевод слова комбатант. РПГ в теробороне в первые дни войны? У них даже автоматов не было, мало того, нет уверенносии, что их даже успели в тероборону записать...
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20.05.2022 09:14 Відповісти
А чи була це організована тероборона? Скоріш за все хлопці самі самоорганізувались бо наш говнокомандуючий перед війною зробив все щоб нормальної тероборони у нас не було. І тому тоді прийняли тупий закон який ніяк не міг діяти.
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20.05.2022 09:54 Відповісти
ставьте вопрос шире, не ошибетесь: почему у теробороновцев не было них уя?
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20.05.2022 12:35 Відповісти
О яких "боєвіках" яким "приносили каву" іде мова? Хто писав це?
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20.05.2022 08:45 Відповісти
некоректний переклад в оригінальній статті "the fighters" - не бойовики, а бійці. Він приносив каву і чай нашим бійцям тероборони.
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20.05.2022 09:04 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
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20.05.2022 08:55 Відповісти
Зазначається, що одну людину відпустили. За словами місцевого військового командира та слідчих, зараз він перебуває під слідством; в урядовому документі, з яким ознайомилися NYT, зазначено, що йдеться про "державну зраду". Джерело:
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20.05.2022 09:00 Відповісти
Шкода людей.
Загинули ні за цапову душу.
Незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ наші "очільники" обіцяли що десь у ЧЕРВНІ!!! цього року візьмуться за організацію тероборони.
Гниди.
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20.05.2022 09:35 Відповісти
А В ЕС И США РОССИЯНИ ДО СИХ ПОР ЖИВЫ !!!???
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20.05.2022 09:43 Відповісти
Генштаб і офіс 95 кварталу вагаються ударити по кацапні з усіх гармат ,щоб путлера не гнівити ?
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20.05.2022 09:44 Відповісти
І як цих сук після такого брати в полон?
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20.05.2022 09:49 Відповісти
навіщо цивільним зброя?
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20.05.2022 09:51 Відповісти
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20.05.2022 10:18 Відповісти
Тероборона только с конца января начала разворачиваться, ее готовность планировалась к осени. До этого у власти все было "не на часі", власть боялась народного движения с оружием, как и сейчас боится, хотя ни один отряд теробороны не перешел на сторону врага, а многие отчаянно сражались в тылу врага и задерживали его продвижение к Киеву.
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20.05.2022 12:19 Відповісти
Дорогенький, тут усі згідні з цим - так, це трагедія. Ще одна. І іще одна. І їх ще буде багато.

Українці були не готові отримати таке нелюдське ставлення до себе від недавніх братів.
Ніхто не хотів вірити, знизу і доверху.

Але українці вчаться. Правда, за звичним принципом - "біда навчить".

Повинні були загинути тисячі людей, бути знищеними оселі на сотнях тисяч кілометрів української землі, щоб до більшості (ще далеко не до усіх!) нарешті дійшло: москалі українцям - не друзі, а закляті вороги. Надовго, якщо не довічно.

Це розуміння повинно поміняти людей, інакше українці як нація не виживе. Не "я нічого не знаю", коли моя хата з краю, а - "я першим стріляю". Не євроремонтики і тачка з євробляхою, а міцні кордони і обучене і озброєне військо і тероборона. Не давати хабаря там чи тут, митникам, ментам і чиновникам - а здавати їх як справжніх ворогів держави.

Не голосувати за гречку чи чого там ще по приколу, а обирати тих, хто у скрутну хвилину не зрадив, підставив свою грудь за країну, за людей. Не мовчати про сваволю місцевих царьків і криміналу, а об"єднавшись - давати відсіч.

І головне - вчити своїх дітей любити свою Україну, з її неповторною культурою і історією.
Щоб, як доведеться, боронили неньку до останнього, як це зараз роблять теперішні Герої України, у Маріуполі і кругом на рубежах боїв з рашистським агресором.

Слава Україні!
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20.05.2022 22:23 Відповісти
В 1939 эта орда - Красная армия, НКВД - убийствами, пытками, расстрелами прокатилась по Западной Украине.
В 2022 - уже внуки и правнуки той орды - российская армия, ФСБ, кадыровцы, росгвардия - по Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.
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20.05.2022 12:10 Відповісти
справжня трагедія ця новина, а ви людоньки і далі сретеся за того пороха. Тільки вас і чути
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20.05.2022 14:52 Відповісти
@Bogdan L

Ви ж українець?

То повинні знати: не любо - не слухай!

(І До речі, якби ваш месидж був направлений на зменшення конфронтації, ви б не написали ТОГО порохаБ а просто - пороха. А так ваші уподобання відразу вийшли на яв і це невипадково, що першою ж реплікою вам був грубий, хамський і відверто "анти-порохоботський" ВИСЕР.
І ви спровокували його. Так хто ж тут сіє зло?)
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20.05.2022 21:35 Відповісти
Просто стыдно читать некоторые комментарии
Разговор баб триндычих /и то те культурнее и содержательнее/
Почему не шли в тероборону не оказывали оказываете посильную помощь
А то все знаете все знали /а сухаря не заготовили /вот и все ваши знания
И предскозания .
А хлопцы там на фронте делают победу не жалея даже жизни
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20.05.2022 15:20 Відповісти
 
 