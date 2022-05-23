Зеленський відзначив 26-у артбригаду імені Дашкевича відзнакою "За мужність та відвагу"

Президент Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 26-ту артилерійську бригаду ЗСУ імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №356/2022 опублікований на сайті глави держави 22 травня.

"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України постановляю: відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ Збройних сил України", – ідеться в указі.

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