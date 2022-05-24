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На Херсонщині та Запоріжжі діють 19 "комендатур" загарбників, - ОВА

вибух,запоріжжя

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію по області на 23 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОВА.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії зіткнення та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Окупанти продовжують свої намагання організувати квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Маємо інформацію про те, що на Херсонщині та Запоріжжі діють 19 "комендатур" загарбників.

Росіяни продовжують обстрілювати мирну інфраструктуру Запорізької області. Так, 18 травня, російські військові завдали удару по селищу Новояковлівка Комишуваської громади. Внаслідок атаки є пошкоджені та зруйновані будинки, серед яких - дитячий садочок. Одна людина загинула.

Ворожими обстрілами пошкоджено старовинний менонітський маєток - історичний будинок меноніта Йохана Янцена, побудований у 70-ті роки ХІХ століття. Це одна із найкрасивіших будівель Оріхова, де у наш час працювала Оріхівська міська рада. Через російську атаку в маєтку пошкоджені вікна, розтрощені вхідні двері, стіни та старовинна ліпнина посічені уламками, а частина даху та другого поверху зовсім зруйновані.

Нагадаємо, що окупанти зруйнували 8 пам'яток історії та культури у Запорізькій області. Серед них: історико-архітектурний заповідник "Садиба Попова", меморіальна стела учасникам АТО в Енергодарі, залізничний вокзал "Запоріжжя-2", колишня синагога і церква святого Тихона Задонського в Гуляйполі, будинок культури в селі Мала Токмачка, санаторний комплекс на Хортиці, а з Мелітопольського краєзнавчого музею викрадені цінні колекції"

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обстріл (28303) Запорізька область (3580)


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24.05.2022 03:28 Відповісти
того, хто казав про +40% ВВП було звільнено за менш ніж пів року від початку вступу на посаду, тому +40% відмінилось ще на початку 2020-ого року!
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24.05.2022 07:58 Відповісти
По факту десь 30- 40 тис орків на разі в Україні це лайно що в більшості неконтролює навіть підконтрольну їм територію.Чим більше активізувати партизханський рух тим скоріше буде діло.Людям потрібно перекидати стрілкову зброю.Потрібно нищити це лайно.
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24.05.2022 03:34 Відповісти
Доверие россии равно насилию и страшной смерти тебя и твоих детей. Европа, заруби уже это себе на носу, всех поддерживающих депортируйте в "комендатуру" на перевоспитание. А то хороши вякать из безопасного района, пока безопасного
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24.05.2022 06:27 Відповісти
 
 