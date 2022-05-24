На Херсонщині та Запоріжжі діють 19 "комендатур" загарбників, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила оперативну інформацію по області на 23 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОВА.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому напрямку противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії зіткнення та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Окупанти продовжують свої намагання організувати квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Маємо інформацію про те, що на Херсонщині та Запоріжжі діють 19 "комендатур" загарбників.

Росіяни продовжують обстрілювати мирну інфраструктуру Запорізької області. Так, 18 травня, російські військові завдали удару по селищу Новояковлівка Комишуваської громади. Внаслідок атаки є пошкоджені та зруйновані будинки, серед яких - дитячий садочок. Одна людина загинула.

Ворожими обстрілами пошкоджено старовинний менонітський маєток - історичний будинок меноніта Йохана Янцена, побудований у 70-ті роки ХІХ століття. Це одна із найкрасивіших будівель Оріхова, де у наш час працювала Оріхівська міська рада. Через російську атаку в маєтку пошкоджені вікна, розтрощені вхідні двері, стіни та старовинна ліпнина посічені уламками, а частина даху та другого поверху зовсім зруйновані.

Нагадаємо, що окупанти зруйнували 8 пам'яток історії та культури у Запорізькій області. Серед них: історико-архітектурний заповідник "Садиба Попова", меморіальна стела учасникам АТО в Енергодарі, залізничний вокзал "Запоріжжя-2", колишня синагога і церква святого Тихона Задонського в Гуляйполі, будинок культури в селі Мала Токмачка, санаторний комплекс на Хортиці, а з Мелітопольського краєзнавчого музею викрадені цінні колекції"