На 24 травня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначило на 24 травня один евакуаційний поїзд - із Покровська до Львова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба перевізника.

Так, додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить о 16:30.

В "Укрзалізниці" зауважують, що час відправлення може змінюватися.