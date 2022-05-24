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На 24 травня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

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Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначило на 24 травня один евакуаційний поїзд - із Покровська до Львова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба перевізника.

Так, додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить о 16:30.

В "Укрзалізниці" зауважують, що час відправлення може змінюватися.

Автор: 

Укрзалізниця (6835) евакуація (2307)


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у Прямому зараз сидит ведучии шось тре морда хоч щурів бии --- чого він не в арміі
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24.05.2022 09:37 Відповісти
 
 