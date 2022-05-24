На 24 травня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначило на 24 травня один евакуаційний поїзд - із Покровська до Львова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба перевізника.
Так, додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить о 16:30.
В "Укрзалізниці" зауважують, що час відправлення може змінюватися.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль
показати весь коментар24.05.2022 09:37 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль