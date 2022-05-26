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Зеленський відзначив державними нагородами ще 144 військових

нагорода

Президент України Володимир Зеленський нагородив ще 144 українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №370/2022.

У соєму відеозверненні Зеленський зазначив: "Підписав сьогодні (25 травня – ред.) указ про нагородження наших героїв.

144 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 17 – посмертно".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23754) нагорода (1259) військовослужбовці (4728)


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