Зеленський відзначив державними нагородами ще 144 військових
Президент України Володимир Зеленський нагородив ще 144 українських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №370/2022.
У соєму відеозверненні Зеленський зазначив: "Підписав сьогодні (25 травня – ред.) указ про нагородження наших героїв.
144 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 17 – посмертно".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль