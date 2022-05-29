В бою з росіянами загинув герой Майдану Віталій Дерех. ФОТО

У боях з російськими окупантами в районі Попасної загинув пластун, журналіст, сапер та герой Майдану Віталій Дерех.

Про це повідомив у фейсбуці Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Віталію Дереху було 34 роки. Ще 16-річним юнаком він став учасником Помаранчевої революції, потім - Революції Гдіності. Навесні 2014 року одним із перших вступив добровольцем в "Айдар", командував першим відділенням першої роти баральйону. Відзначений державним Орденом за мужність ІІІ ступеня, Пластовим Бронзовим хрестом за геройський чин (врятування життя).

У 2016-2018 роках працював в Муніципальній варті м. Івано-Франківськ, зокрема рятувальником.

Читайте: Рівненщина попрощалася із п'ятьма КОРДівцями, які загинули під час виконання службового завдання. ФОТО

В лютому 2022 року Віталій знову опинився на передовій. Захищав Київ, керував розрахунком протитанкових засобів, ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та особового складу.

Віталій Дерех загинув в бою з російськими окупантами в Бахмутському районі Донецької області.





