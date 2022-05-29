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В бою з росіянами загинув герой Майдану Віталій Дерех. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У боях з російськими окупантами в районі Попасної загинув пластун, журналіст, сапер та герой Майдану Віталій Дерех.

Про це повідомив у фейсбуці Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Віталію Дереху було 34 роки. Ще 16-річним юнаком він став учасником Помаранчевої революції, потім - Революції Гдіності. Навесні 2014 року одним із перших вступив добровольцем в "Айдар", командував першим відділенням першої роти баральйону. Відзначений державним Орденом за мужність ІІІ ступеня, Пластовим Бронзовим хрестом за геройський чин (врятування життя).

У 2016-2018 роках працював в Муніципальній варті м. Івано-Франківськ, зокрема рятувальником.

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В лютому 2022 року Віталій знову опинився на передовій. Захищав Київ, керував розрахунком протитанкових засобів, ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та особового складу.

Віталій Дерех загинув в бою з російськими окупантами в Бахмутському районі Донецької області.

В бою з росіянами загинув герой Майдану Віталій Дерех 01
В бою з росіянами загинув герой Майдану Віталій Дерех 02
В бою з росіянами загинув герой Майдану Віталій Дерех 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+70
Світла пам'ять. Щирі співчуття родині загиблого
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29.05.2022 13:20
+69
душу й тіло поклав за Україну. Такі люди справжні Герої та заслуговують на відзнаки та вулиці на їх честь.
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29.05.2022 13:19
+57
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29.05.2022 13:16
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Ну скільки ми будем втрачати найкращих людей?......
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29.05.2022 13:15 Відповісти
Ще довго.
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29.05.2022 13:26 Відповісти
Кращих і втрачатимемо.
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29.05.2022 13:48 Відповісти
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29.05.2022 13:16 Відповісти
душу й тіло поклав за Україну. Такі люди справжні Герої та заслуговують на відзнаки та вулиці на їх честь.
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29.05.2022 13:19 Відповісти
Я бы Попасную переименовал. Дерех хорошо звучит.
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29.05.2022 13:26 Відповісти
Дерех на иврите путь.
Очень значащее и широко употребимое в Израиле слово.
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29.05.2022 13:54 Відповісти
Світла пам'ять. Щирі співчуття родині загиблого
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29.05.2022 13:20 Відповісти
Царство небесне Герою...

Мабуть, краще писати не з "росіянами", а з "російськими окупантами" або "окупантами"....
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29.05.2022 13:26 Відповісти
Pravilnei budet s RUSKIMI , v rashke uzhe 95 % stali ruskije , nezavisimosti kakoi ani nacionalnosti !
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29.05.2022 13:32 Відповісти
В українській мові немає руських, бо це вигадана у 1721 році нація.
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29.05.2022 13:36 Відповісти
Ви правий:окупанти саме росіяни,а "русСкие",то самоназва ще й перекручена (з 2-ма "С").До того це населення,в етнічному значенні,називались: андрофаги,фіно-угри,мокша,московити,великороси,а з 1932 року - "русСкие" як прикметник,а не так,як прийнято у всьому світі - іменником!Вони - штучно створене утворення.
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29.05.2022 14:02 Відповісти
Якщо заглиблюватися в історію, то ще Геродот писав, що територія населена мокшами - це андрофаги
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29.05.2022 15:17 Відповісти
Андрофа́ги
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29.05.2022 15:19 Відповісти
Вже поступово стає прийнятним і зрозумілим що "росіянин" і "окупант" це синоніми. Зокрема навіть їх самоназва "росіяни" ними вкрадена і привласнена (окупована) а на території ********** не існує такої етнічної території.
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29.05.2022 13:32 Відповісти
Аркадий Бабченко

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения России в Украину. «Мы знали, что полномасштабное вторжение может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам - бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из страны, и это надо было делать за год до этого вторжения, - я считаю, что был неправильным, потому что сеять панику в нашем обществе не надо. Потому что все это ударит по финансовой ситуации, по нашему бюджету и по экономике. Но наша страна готовилась».

Когда страной руководит долб..**, это всегда печально. Когда долб..** руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.
Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.
Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.
А потом пришли танки.
А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!
Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у т**я сейчас с экономикой, придурок?
Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у т**я с паникой, придурок?
Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у т**я там с подготовкой, придурок?
Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.
Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****..ц какой-то.
И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.
Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.
Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.
И никто другой.
Давно хочу спросить...
Вы там поржали хоть?
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29.05.2022 13:41 Відповісти
А може це чмо і не придрок зовсім, а головний виконавець планів всесвітнього Хабаду по відновленню Хазаріі і утворенню на південних землях Украіни "Небесного Єрусалиму"? Ніхто над цим не задумувався? А план такий був розроблений ще на початку 20 століття! Хтось з вас знає чи чув щось про "Протоколи сіонських мудреців"? "Мудреці" все це заперечують. Але ж був "Октябрьский переворот",був Голодомор украінців. Може так цією "спецоперацією" руками диких кацапів нашу землю "мудреці" звільняюь від нас? А кацапи нічого й не підозрівають і не знають, що після нас наступить і іх черга?
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29.05.2022 20:41 Відповісти
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29.05.2022 13:56 Відповісти
Смерть маскалям.
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29.05.2022 14:26 Відповісти
Слава Герою!
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29.05.2022 14:36 Відповісти
Низький уклін.Вічна пам`ять Герою
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29.05.2022 14:53 Відповісти
Герої не вмирають!
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29.05.2022 17:20 Відповісти
Слава Герою.
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29.05.2022 23:01 Відповісти
R.I.P. Вояку !
Слава Герою !
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30.05.2022 00:13 Відповісти
Краще б здохло зелене падло. Нема в світі справедливості.
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30.05.2022 01:06 Відповісти
Украіна сумує за своїми Героями 😪😪😪
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30.05.2022 05:23 Відповісти
 
 