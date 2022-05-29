В бою з росіянами загинув герой Майдану Віталій Дерех. ФОТО
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У боях з російськими окупантами в районі Попасної загинув пластун, журналіст, сапер та герой Майдану Віталій Дерех.
Про це повідомив у фейсбуці Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
Віталію Дереху було 34 роки. Ще 16-річним юнаком він став учасником Помаранчевої революції, потім - Революції Гдіності. Навесні 2014 року одним із перших вступив добровольцем в "Айдар", командував першим відділенням першої роти баральйону. Відзначений державним Орденом за мужність ІІІ ступеня, Пластовим Бронзовим хрестом за геройський чин (врятування життя).
У 2016-2018 роках працював в Муніципальній варті м. Івано-Франківськ, зокрема рятувальником.
В лютому 2022 року Віталій знову опинився на передовій. Захищав Київ, керував розрахунком протитанкових засобів, ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та особового складу.
Віталій Дерех загинув в бою з російськими окупантами в Бахмутському районі Донецької області.
Будь ласка, зачекайте...
Очень значащее и широко употребимое в Израиле слово.
Мабуть, краще писати не з "росіянами", а з "російськими окупантами" або "окупантами"....
Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения России в Украину. «Мы знали, что полномасштабное вторжение может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам - бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из страны, и это надо было делать за год до этого вторжения, - я считаю, что был неправильным, потому что сеять панику в нашем обществе не надо. Потому что все это ударит по финансовой ситуации, по нашему бюджету и по экономике. Но наша страна готовилась».
Когда страной руководит долб..**, это всегда печально. Когда долб..** руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.
Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.
Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.
А потом пришли танки.
А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!
Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у т**я сейчас с экономикой, придурок?
Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у т**я с паникой, придурок?
Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у т**я там с подготовкой, придурок?
Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.
Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****..ц какой-то.
И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.
Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.
Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.
И никто другой.
Давно хочу спросить...
Вы там поржали хоть?
Слава Герою !