9 753 13
ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ | Бутусов НАЖИВО 30.05.22. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
30 травня о 19:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" відповість на запитання глядачів.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Основні теми запитань:
- Наступ на північ?
- Контрнаступ на півдні?
- Донбас
- Озброєння
- Особовий склад
Топ коментарі
+6 Iiro Kalastaja
показати весь коментар30.05.2022 19:01
+1 Alexey Fedorchuk
показати весь коментар30.05.2022 21:10
+1 юрий вакуленко 1aae00c1
показати весь коментар31.05.2022 06:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Подивіться в якому місті Порошенко закінчів школу!
Новости у нас должны быть едиными! Зелеными
Чтоб небыло ничего альтернативного не дай Бог
Устное к делу не пришьешь.
Побаиваются некоторые свою подпись ставить на противозаконном "распоряжении"
державним секретарем міністерства (керівником апарату установи) з питань, що належать
до його компетенції. У разі відсутності відповідного керівника накази (розпорядження)
підписуються посадовою особою, яка виконує його обов'язки.