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Parimatch продовжує працювати в РФ, але з новим власником і брендом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

париматч

Українська букмекерська компанія Parimatch продовжує працювати в Росії, але з новим власників.

Про це свідчить оновлений сайт букмекера paribet.ru, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відомо, раніше в Росії Parimatch працювала через компанію ТОВ "Бетринг", яка в березні поточного року заявила про зміну бренду на Paribet. Трохи пізніше - у квітні - цей новий бренд перейшов під іншу юридичну особу, а вже 26 квітня 2022 року відбулася зміна власника цієї компанії.

Новим номінальним власником Paribet (раніше Parimatch) стало створене всього за 11 днів до цього АТ "Тріпл Ві".

Згідно з реєстраційними даними, АТ "Тріпл Ві" було засновано 15 квітня 2022 року і зареєстровано в Москві.

Генеральним директором і кінцевим бенефіціарним власником АТ "Тріпл Ві", а відповідно Paribet, тепер є громадянка РФ Далецька Вероніка Юріївна. Жодних даних про її професійну діяльність у відкритих джерелах знайти не вдалося. Також немає інформації і про те, щоб Далецька раніше управляла або володіла яким-небудь істотним бізнесом.

Крім того, компанія зберегла всі спонсорські контракти (наприклад, з чеченським ФК "Ахмат") і колишніх амбасадорів (Андрій Тихонов). Крім цього, мобільний додаток Paribet, згідно з історією оновлень AppStore, є "правонаступником" програми Parimatch-під час одного з оновлень Програми, бренд Parimatch просто змінився на Paribet.

Нагадаємо, раніше політолог Юрій Романенко назвав букмекерську компанію Parimatch серед українських підприємств, які продовжують заробляти в Росії і Білорусі через три місяці війни, і спонсорувати агресора.

Своєю чергою народний депутат Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі заявила, що такий бізнес не має права існувати сьогодні в Україні.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував ввести додаткові податки для компаній, що працюють на окупантів, і спрямовувати ці кошти на відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України.

У 2021 році одним із спонсорів грозненської футбольної команди "Ахмат" (включеної США в санкційний список на підставі "Глобального акту Магнітського") стала букмекерська контора PariMatch. На офіційному постері анонсу футбольного матчу між російськими клубами "Краснодар" і "Ахмат", який відбувся 21 травня, титульним спонсором кадировського клубу продовжує бути Parimatch.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Та хай працює, хтось всередені повинен же русню найобувати
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30.05.2022 17:24
+4
походу вкид...
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30.05.2022 17:25
+3
Це та помийка, завдяки якій частина мудрого наріду голосувала за Бубочку, бо зробила ставки.
Ну як вам ваші тридцять срібняків? Вони були варті десятків тисяч життів?
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30.05.2022 17:39
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Любителям липецкой фабрики посвящается - вот так рашка может национализировать любое предприятие и бренд не спрашивая у владельцев разрешения. Пиратская помойка всегда так делала.
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30.05.2022 17:23 Відповісти
Та хай працює, хтось всередені повинен же русню найобувати
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30.05.2022 17:24 Відповісти
походу вкид...
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30.05.2022 17:25 Відповісти
А хто є власником цієї контори в Україні? Всіх назвали а цього забули
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30.05.2022 17:25 Відповісти
"Хто володіє Parimatch? Як і навіщо 31-річна спадкоємиця Едуарда Швіндлермана стала власницею бізнесу на мільярд"
https://dev.ua/news/khto-volodiie-parimatch
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30.05.2022 17:44 Відповісти
у меня впн ,не мало известный browsec, недавно выпало окошко "оплата российскими картами снова работает", ну и давай расскажи мне про монополию и кумовство в Украине
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30.05.2022 17:28 Відповісти
Це та помийка, завдяки якій частина мудрого наріду голосувала за Бубочку, бо зробила ставки.
Ну як вам ваші тридцять срібняків? Вони були варті десятків тисяч життів?
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30.05.2022 17:39 Відповісти
1. Срібняки не пахнуть. 2. Срібняків забагато не буває.
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30.05.2022 19:14 Відповісти
Якщо вони хитрожопі, то заблокувати кантору в Україні
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30.05.2022 18:49 Відповісти
Заблокувати, заблокувати... А хто лохів розводити на бабло буде? І долю "відстьобувати"?
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30.05.2022 19:07 Відповісти
 
 