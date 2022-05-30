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Внаслідок обстрілів на Харківщині 30 травня поранено 5 людей, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

П'ятеро мирних жителів Харкова та населених пунктів Харківщини, зокрема неповнолітній, постраждали протягом доби 30 травня через обстріли з боку російських окупантів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"У Харкові поранено трьох чоловіків і 16-річного хлопця. Ще один чоловік отримав травми в Балаклії", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за інформацією волонтерки, радниці голови Харківської облради Наталії Попової, увечері в понеділок окупанти обстріляли селище у західній частині області, є поранені та вбиті. "П’ятьох поранено, з них одна дитина. Одна особа загинула", - написала Попова

У Харківській обладміністрації цю інформацію наразі не підтвердили і не спростували.

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Автор: Роман Свиридович
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Давай ответочку, Украина! Давай! Ты же можешь. Есть за кого и за что.
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30.05.2022 23:00 Відповісти
Нема такої ваги, на якій можна було б зважити злочини с-раті ордівькій-москитній на теренах України. Госродь кацапству - суддя да з казанами смоляними вічними!
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30.05.2022 23:17 Відповісти
 
 