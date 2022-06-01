Росіяни увійшли у центральні райони Сєверодонецька. Обстріли Луганщини не припиняються, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Луганській ОВА зазначають, що окупанти ведуть штурмові дії, закріплюються у центрі Сєвєродонецька, при цьому продовжуючи руйнувати інфраструктуру і об’єкти промисловості.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"31 травня о 18:55 загарбники з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську – зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду", - йдеться у повідомленні.

Сергій Гайдай додає, що у Гірському росіянами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці – шість будинків, у Новоіванівці – п’ять, у Сєверодонецьку – чотири, у Лисичанську – три, у Миколаївці – два.

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"Штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста. Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового", - зазначає очільник ОВА.

















За минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів.