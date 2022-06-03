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Понад 1,2 тис. воєнних злочинів зафіксували у Маріуполі, - Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У захопленому російськими загарбниками Маріуполі вже зафіксовано 1256 воєнних злочинів агресора, які в Україні досліджує прокуратура.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сьогодні фіксуємо всі злочини, які створила російська армія і вже самопроголошені керівники, які проголосили себе владою… Злочинів дуже багато у Маріуполі. Їх зафіксовано 1256. І все це досліджує вже прокуратура регіональна і Генеральна прокуратура. Тобто все це має ознаки воєнних злочинів", - сказав очільник міста.

Він нагадав про Драматичний театр у Маріуполі, який був розбомблений російськими військами, в приміщенні якого ховалися від обстрілів мирні мешканці міста.

За словами Бойченка, є декілька свідків цього злочину російської армії і вони вже дають свідчення.

"Якщо говорити про Драматичний театр, то є свідки, які свідчили вже і обережно проголосили про те, що в Драматичному театрі було більше 300 осіб. Вони давали оцінку, що таких було 300 і більше 300 (загиблих)", - додав мер.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А як що бо поліції Маріуполя .? Це правда чи ні , що вона перейшла на сторону ворога , і тепер підпорядковується ДиРі . ? .
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03.06.2022 13:13 Відповісти
Нет, полиция Мариуполя до последнего выполняла свою работу в городе. У нас в доме жила семья полицейского. Они нам воды даже раз привезли, рассказывали как обстоят дела, мы то по подвалам ничего не знали. И в городе никогда не было 90 процентов сочувствующих кацапам. Мы в 14 году не дрогнули и сейчас нет. Большинство из тех кто выжил перебралось на не оккупированную территорию нашей страны. Посмотрите, в нуле, в конце концов, праздник вышиванки в Мариуполе, за предыдущие года. И у нас голосовали за фракцию нашего мера, а не опзж.
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03.06.2022 13:20 Відповісти
Ну а як тоді прокоментувати оце .? Фейк чи що .?
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В окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на службу в "ДНР"

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.Андрющенко виклав відео, як працівники Нацполіції в Донецькій області переходять на службу до окупантів.При цьому він зазначив, що зрадники зробили це добровільно.

"МерZота найвищого рівня. Поліцейські. Співробітники поліції Маріуполя та Донецької області в момент переходу на співпрацю з ворогом. Самостійно. Зрадивши присязі, людям, країні та місту. Мерзота. Сподіваюся, що при деблокуванні Маріуполя кожен з них опиниться на передовій і відвідає потойбічне життя набагато швидше справедливого суду. Сволоти", - підсумував Андрющенко.https://espreso.tv/marzota-u-timchasovo-okupovanomu-mariupoli-ukrainski-politseyski-pereyshli-na-bik-dnr-radnik-mera
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03.06.2022 13:29 Відповісти
Вся ця війна- це один величезний, неприкритий, цинічний воєнний злочин!

Треба пам'ятати і росіян і білорусів- тих хто зробив можливим Бучу, Маріупіль, Чернігів...

Треба пам'ятати всіх хто роками заглядав в очі агресору і послаблював країну, садив на теплі місця рашиську агентуру.
Треба пам'ятати всіх хто втік, лишивши ворогу списки атовців і ТРО-шників, тих хто здавав окупантам наших громадян, прирікаючи їх на муки і смерть.
Українці занадто толерантні і забувають таке
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03.06.2022 14:03 Відповісти
 
 