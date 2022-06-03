Зеленський подякував ЄС за 6-й санкційний пакет: Це посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти
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Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за схвалення шостого пакету санкцій проти Росії.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую ЄС, Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю за рішення на підтримку України. 6-й пакет санкцій посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти. Скасування на рік тарифів і квот на імпорт з України підтримає виробників, зокрема аграріїв, допоможе відновленню економіки", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
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