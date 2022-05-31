На відбудову України Євросоюз виділить €9 млрд, - Мішель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Євросоюз і члени G7 погодили виділення 9 млрд євро на відновлення України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Глава Європейської ради Шарль Мішель написав у Twitter
Мішель зазначив, що країни ЄС готові надати Україні 9 мільярдів євро.
Він назвав це "сильною і конкретною підтримкою відбудови України".
Топ коментарі
+15 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар31.05.2022 03:07
+9 Виталий Смирнов cf047e2b
показати весь коментар31.05.2022 04:52
+9 Chandler Bing
показати весь коментар31.05.2022 05:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ведь получается , что за деньги украинцев строили инфраструктуру оккупантам .вместо того, чтобы развивать западную и центральную Украину
так что танки и грузовики оккупанташли по хорошим дорогам
Дві третини дописувачів впевнені, що не на часі. Тому що кордон не укріплений, бракує літніх берців і взагалі росіяни можуть іще не раз запустити ракети.
Решта цікавиться, що буде з об'єктами на Київщині та у Маріуполі. Хтось впевнений, що почався дерибан, і гроші все одно будуть розкрадені.
Я можу тільки уявити, що буде, коли те саме почнеться на рівні країни. Не у Києві, де у нас загалом нема претензій до рішень міської ради, де велика фракція ЄС і налагоджений контроль за фінансами. (О боги, та знаю я, що ви мені зараз скажете, але я пишу з точки зору киянки, якій є з чим порівнювати)
Мені здається, нас тут усіх просто поплавить.
Це буде робота, у якій на перший план вийдуть таланти і уміння місцевої та центральної влади. Це буде велика відбудова під керівництвом "квартального" уряду. І під прицілом небачених, шалених іпсо з боку росії.
Пам'ятаєте анти-ковідну та анти-вакцинну істерику? Це квіточки, кульбабки порівняно з тим, що тут розпочнеться.
Нам потрібно бути готовими і вже зараз шукати шляхи протистояння цунамі. На мою думку, треба починати на місцях зі звернень до своїх місцевих депутатів. Об'єднуватися у постраждалих громадах і вимагати більш-менш об'єктивної оцінки збитків.
Тому що якщо почнуть голосувати за бюджети відновлення без підготовки і обговорення, країну просто рознесе. https://t.me/nuts_roses/1001
Лучше ли стало? Думаю, нет, Франции теперь абсолютно пох, также сейчас за перевозку грузов нужно делать растаможку, больше стал отток европейцев. Единственный плюс, то, что бюрократы в засаленных костюмах из Брюсселя не могут влиять на политику. Ну и самый большой плюс, хотя, никто в тот момент и представить не мог, что орда попрет, это помощь Украине, как военная, так и гуманитарная.
Строить надо в пределах кварталов в виде подземных паркингов , а сверху скверы длядетей
Легче все ********** активы перечислить Украине