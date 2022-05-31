На відбудову України Євросоюз виділить €9 млрд, - Мішель

Євросоюз і члени G7 погодили виділення 9 млрд євро на відновлення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Глава Європейської ради Шарль Мішель написав у Twitter

Мішель зазначив, що країни ЄС готові надати Україні 9 мільярдів євро.

Він назвав це "сильною і конкретною підтримкою відбудови України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз домовився про часткове ембарго на російську нафту та інші санкції, - Мішель