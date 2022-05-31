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На восстановление Украины Евросоюз выделит €9 млрд, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мішель

Евросоюз и члены G7 согласовали выделение 9 млрд евро на восстановление Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Глава Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter

Мишель отметил, что страны ЕС готовы выделить Украине 9 миллиардов евро.

Он назвал это "сильной и конкретной поддержкой восстановления Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз договорился о частичном эмбарго на российскую нефть и о других санкциях, - Мишель
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Топ комментарии
+15
Великобритания вышла из Евросоюза не ради нас или еще кого, а ради себя. Представляете себе постоянно решать какие то вопросы с немцами, итальянцами или венграми???
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31.05.2022 03:07
+9
Для відбудови України це капля у морі. Краще б виділили ці гроші зараз на ******* озброєння, якщо не хочуть щоб війна затягнулась на довгі роки і Україна постраждала ще більше, і ще більше була розбомблена рашистськими варварами. І де гарантії, що вони не доберуться до кордонів ЕС ?
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31.05.2022 04:52
+9
Копейки. Один только Азовсталь дороже стоит
Легче все ********** активы перечислить Украине
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31.05.2022 05:11
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И сразу контролёров вместе с деньгами присылайте, а то сейчас начнётся неадекватное асфальтоукладывание и строительный "бум" во главе с некоторыми гавно-депутатами
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31.05.2022 02:58 Ответить
в приграничных районах, которые постоянно обстреливаются)
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31.05.2022 03:01 Ответить
Кстати, до сих пор не поймали того ФСБЭШНИКА , который распорядился асфальтировать дороги и строить новые мосты в восточном приграничье ( молчу уже про Чонгар)
ведь получается , что за деньги украинцев строили инфраструктуру оккупантам .вместо того, чтобы развивать западную и центральную Украину
так что танки и грузовики оккупанташли по хорошим дорогам
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31.05.2022 07:59 Ответить
Якщо раптом хтось мав сумніви, як проходитиме відбудова країни, загляньте у коментарі до будь-якого допису про виділення 600 млн гривень з київського міського бюджету на ремонт розбомблених будівель.

Дві третини дописувачів впевнені, що не на часі. Тому що кордон не укріплений, бракує літніх берців і взагалі росіяни можуть іще не раз запустити ракети.

Решта цікавиться, що буде з об'єктами на Київщині та у Маріуполі. Хтось впевнений, що почався дерибан, і гроші все одно будуть розкрадені.

Я можу тільки уявити, що буде, коли те саме почнеться на рівні країни. Не у Києві, де у нас загалом нема претензій до рішень міської ради, де велика фракція ЄС і налагоджений контроль за фінансами. (О боги, та знаю я, що ви мені зараз скажете, але я пишу з точки зору киянки, якій є з чим порівнювати)

Мені здається, нас тут усіх просто поплавить.

Це буде робота, у якій на перший план вийдуть таланти і уміння місцевої та центральної влади. Це буде велика відбудова під керівництвом "квартального" уряду. І під прицілом небачених, шалених іпсо з боку росії.
Пам'ятаєте анти-ковідну та анти-вакцинну істерику? Це квіточки, кульбабки порівняно з тим, що тут розпочнеться.

Нам потрібно бути готовими і вже зараз шукати шляхи протистояння цунамі. На мою думку, треба починати на місцях зі звернень до своїх місцевих депутатів. Об'єднуватися у постраждалих громадах і вимагати більш-менш об'єктивної оцінки збитків.
Тому що якщо почнуть голосувати за бюджети відновлення без підготовки і обговорення, країну просто рознесе. https://t.me/nuts_roses/1001
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31.05.2022 11:53 Ответить
Кстати, насколько я знаю, путлер прилагал усилия с беженцами и подкупами, чтобы Великобритания вышла с Евросоюза для его развала, но теперь это похоже оказалось нам на руку, Один из лучших друзей по поставкам вооружения и материальной помощи
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31.05.2022 03:00 Ответить
Великобритания вышла из Евросоюза не ради нас или еще кого, а ради себя. Представляете себе постоянно решать какие то вопросы с немцами, итальянцами или венграми???
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31.05.2022 03:07 Ответить
)
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31.05.2022 06:56 Ответить
Точно, Британия всегда была крупной империей, а тут какая-то комсомолка из ГДР начала им указывать . Кто такое потерпит ?
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31.05.2022 08:02 Ответить
Вопрос выхода Британии из ЕС муссировался довольно долго, у Бориски это было одним из самых основных обещаний тем 51%, кто проголосовал за выход из Евросоюза. На самом деле, ЕС выкачивает бабло не по детски + Франция абсолютно не контролировала Ла Манш в плане с мигрантами на надувных лодках.
Лучше ли стало? Думаю, нет, Франции теперь абсолютно пох, также сейчас за перевозку грузов нужно делать растаможку, больше стал отток европейцев. Единственный плюс, то, что бюрократы в засаленных костюмах из Брюсселя не могут влиять на политику. Ну и самый большой плюс, хотя, никто в тот момент и представить не мог, что орда попрет, это помощь Украине, как военная, так и гуманитарная.
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31.05.2022 10:11 Ответить
... а, Шарль Шмыгаль не поперхнёться? : ведь по лекалам его патрона (не собаки) каждый разрушенный дом (!) должен быть с бомбоубежищем и термопанцирем./а, это, дорогие коллеги многие сотни и сотни льярдов.../
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31.05.2022 04:16 Ответить
Бомбоубежища нельзя строить под домами - есть уже печальный опыт .
Строить надо в пределах кварталов в виде подземных паркингов , а сверху скверы длядетей
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31.05.2022 08:04 Ответить
це підходить для малоповерхових житлових зон,а якщо є великі жилкомплекси то евакуюватися невстигнуть..
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31.05.2022 09:42 Ответить
Для відбудови України це капля у морі. Краще б виділили ці гроші зараз на ******* озброєння, якщо не хочуть щоб війна затягнулась на довгі роки і Україна постраждала ще більше, і ще більше була розбомблена рашистськими варварами. І де гарантії, що вони не доберуться до кордонів ЕС ?
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31.05.2022 04:52 Ответить
суньте в жопу. сейчас леопарды нужны.
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31.05.2022 05:02 Ответить
Копейки. Один только Азовсталь дороже стоит
Легче все ********** активы перечислить Украине
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31.05.2022 05:11 Ответить
Лучше что бы не выделяли, а дали оружие. Все что сейчас дадут на востановление - попилят.
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31.05.2022 05:23 Ответить
А скільки вошивій Греції виділяли? Просто так "для підтримки трусів" у нероб,ледарів та дармоїдів.
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31.05.2022 05:33 Ответить
Перевожу эту информацию: " е#@итесь сами как хотите.."
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31.05.2022 05:55 Ответить
члены оп-ы, их тёщи, жёны, дети, внуки и наконец любовницы, уже заказали себе каталоги на лучших верфях мира и присматривают себе яхты, "шоб була ж не хуже чим у людей". впереди "велике яхтобудівництво".
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31.05.2022 07:50 Ответить
Тількі через контроль в Брюсселе усіх проектів , бо БЕНИ вміють красти
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31.05.2022 07:54 Ответить
Треба значно більше, адже спонсором війни став саме єс
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31.05.2022 08:03 Ответить
А решту 991 мільярд ?
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31.05.2022 08:09 Ответить
На відбудову України потрібно 2триліона доларів, і ця цифра тільки зростатиме.
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31.05.2022 08:17 Ответить
Треба і за це дякую сказати, уряд зелі чомусь не спішить конфісковувати активи росіян в Україні.
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31.05.2022 19:02 Ответить
 
 