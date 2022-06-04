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На 4 червня призначено один додатковий евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 4 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 4 червня:

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Також читайте: "Укрзалізниця" призначила новий потяг з Перемишля до Запоріжжя

Автор: Наталя Джума
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