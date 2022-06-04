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Після деокупації Нацполіція викрила понад 460 мародерів на Київщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мародери

Національна поліція викрила 463 мародерів у Київській області після визволення захоплених районів від російських загарбників.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Київщині триває боротьба з мародерством. Після деокупації Національна поліція викрила 463 зловмисників", - зазначив він.

Окрім цього, за словами Тимошенка, проведена колосальна робота з відновлення електропостачання в усіх населених пунктах Київщини - понад 260 тисяч споживачів уже зі світлом. При цьому він уточнив, що ще в березні було знеструмлено пів тисячі населених пунктів області та пошкоджено 10 тисяч кілометрів електроліній.

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Автор: Ірина Дашківська
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Там десятки тысяч людей погибло, а им бы нажиться чужим....
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04.06.2022 08:52 Відповісти
на палю
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04.06.2022 09:02 Відповісти
Что-то я не вижу, чтобы к столбу был привязан за мародёрство Герега, .Это же в его ТЦ продавали украденные бронежилеты и разгрузки,он же бабки получал? Получал.А уголовного дела нет. Выборочное мародёрство, всё ,как всегда. Ну ни чего. Думаю выборы покажут направление вслед за кораблём.
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04.06.2022 09:21 Відповісти
Пару-трійку розстрілів на місті з широкою публікацією - і усі мародери зникли б.
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04.06.2022 09:30 Відповісти
100%
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04.06.2022 12:51 Відповісти
І де судові вироки? Буде як з Штепою бескінечний суд...
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04.06.2022 10:25 Відповісти
А где привязаны зелёные мародёры , из ОПы???
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04.06.2022 10:53 Відповісти
 
 