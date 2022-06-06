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Російська влада закуповує сотні могил у різних регіонах РФ, - РосЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кладбище,груз-200

У різних регіонах Росії почали скуповувати могили у великих масштабах. Це може бути свідченням масової загибелі росіян на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Можем объяснить".

"Російська влада у багатьох регіонах скуповує сотні могил для громадян, чиї похорони не можуть сплатити сім'ї. Закупівель такого масштабу в минулі роки не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на порталі "Госзакупок" у травні з'явилося багато лотів на організацію поховань у різних містах. Як правило, могили закуповують для людей без родичів або незахищених соціальних груп (чиї сім'ї не можуть організувати похорон), при цьому кількість могил аномальна.

Наприклад, у Хабаровському краї замовили вирити одразу 700 могил. Аналогічний контракт був п'ять років тому - але лише на 120 могил, при цьому дорожчий за нинішній. Тобто нинішні поховання організують нашвидкуруч.

У Красноярську купують майже 100 могил - загалом уперше в історії замовника, який раніше робив закупівлі у сфері ЖКГ.

У Копейському районі Челябінської області замовили поховання одразу 37 померлих. У Карелії – 39.

А в Мурманську не зазначено кількості нових поховань: у документації сказано, що вони плануються "чергами".

"Як ми розповідали, сотні тіл загиблих на українській війні ще чекають на повернення на батьківщину і зберігаються в рефрижераторах на залізничних коліях - такі потяги охрестили "поїздами мертвих". РФ не поспішає забирати своїх загиблих бійців та відмовляється повідомляти про втрати. У Києві стверджують, що їхня кількість перевищила 30 000", - зазначено в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Купуйте курви москальскі...хай на це вам грошей вистачить...добрі інвестиції... Слава України та Польщі !!! Смерть москві та москалям !!!
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06.06.2022 14:07
+11
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06.06.2022 14:08
+9
Нарешті корисною для свого народу справою зайнялися
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06.06.2022 14:08
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Купуйте курви москальскі...хай на це вам грошей вистачить...добрі інвестиції... Слава України та Польщі !!! Смерть москві та москалям !!!
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06.06.2022 14:07 Відповісти
Нарешті корисною для свого народу справою зайнялися
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06.06.2022 14:08 Відповісти
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06.06.2022 14:08 Відповісти
Так там он ссуки два вибираються падли
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06.06.2022 14:21 Відповісти
Прийшов директор ФСБ до Путина:
- Владимир Владимирович!Нужно увеличить сумму затрат на захоронение того «пушечного мяса», что везут с Украины Потому что если мы не похороним убитых за счёт государства, то их родители нас похоронят!



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06.06.2022 15:01 Відповісти
Маловато будет ! Маловато !!!
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06.06.2022 14:12 Відповісти
Це ті, кого змогли в кульочки зібрати, інше смердюче лайно по полях і ярах догниває.
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06.06.2022 14:16 Відповісти
Денацификация идет па плану
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06.06.2022 14:15 Відповісти
Фсе идет по плану. Патерь нет
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06.06.2022 14:17 Відповісти
Що значить "не можуть оплатити похорон"? А "кампєнсація"? Не вистачає навіть на похорони?
А взагалі, то це навіть не смішно. Сюди лізе така погань, яка не те що автомобіль чи пральну машину - навіть на звичайну труну грошей не має. Чи варто дивуватись варварству цих голодранців?
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06.06.2022 14:28 Відповісти
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06.06.2022 14:40 Відповісти
Для кого ці персональні поховання ?
А де потужний винахід совка ще з ІІ-ї світової війни - блюзнірські братські могили, які дивували весь світ ?
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06.06.2022 14:45 Відповісти
"Гарний кацап- мертвий кацап." Майже цитата...
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06.06.2022 15:46 Відповісти
 
 