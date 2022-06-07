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Посол США в Україні Брінк відвідала Бучу. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала м. Буча Київської області і на власні очі побачила наслідки окупації міста російськими військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці  повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Буча. Місто, про яке знає весь світ. Трагічна популярність. Сьогодні разом із надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк побували у цьому мальовничому колись містечку Київської області. Пані посол на власні очі побачила наслідки окупації російськими військами. Це і братня могила, в якій було поховано 116 місцевих жителів. Під час ексгумації серед похованих виявили і тіло поліцейського, застреленого ворожим снайпером, коли наш працівник допомагав людям евакуюватися", - написав Клименко.

Також він додав, що посол побачила колишній штаб російських загарбників і підвал, де окупанти катували мирних жителів.

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"Я неодноразово наголошував, що російські військові мають відповісти за ці жахливі злочини проти людяності, які вони чинили і продовжують чинити на українській землі. Важливо, що пані посол також підтримує нас у цьому прагненні. І ми щиро вдячні за цю незмінну позицію", - додав Клименко.

Він наголосив, що зі свого боку правоохоронці докладають "усіх зусиль, щоб якісно задокументувати усі воєнні злочини загарбників та зібрати достатню доказову базу для українських та міжнародних судів".

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Автор: Роман Свиридович
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От бачу - хороша баба, не в ті руки попала
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07.06.2022 20:09 Відповісти
После восстановления инфраструктуры посольство США может вполне переехать в такое экологичное и благоустроенное место, как Буча.
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07.06.2022 21:37 Відповісти
Якщо говорити серйозно, то поки що з Бучі до Києва незручно добиратися: вузька Гостомельська траса і вузька нова Ірпінська траса. А от якщо в Гостомелі зроблять пасажирський аеропорт на додаток чи на заміну Жулянам, як планують, і до нього зручні автошляхи з Києва, то там дійсно геть непогано.
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07.06.2022 22:59 Відповісти
 
 