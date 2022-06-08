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Як посилити кадрову армію? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

8 червня о 19:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" проведе розбір ситуації на фронті і відповість на запитання глядачів.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Як посилити кадрову армію? Як правильно застосовувати резервні частини? Як діяти мобілізованим у разі конфліктної ситуації? Логістика і технічне забезпечення. Проблеми взаємодії з країнами-партерами НАТО.

Актуальні аналітика. Детальний розбір ситуації. Юрій Бутусов відповідає на ваші питання у коментарях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сєверодонецьк. Де зараз найгарячіші точки Донбасу? | Бутусов наживо. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Гнать в шею зелень с ней будем разбираться после победы! Ставить исполняющую обязоности презедента Лану Зеркаль и будет нам щястье и компетентных политиков во всех направлениях
https://youtu.be/psp4VAi9xGI
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08.06.2022 18:54
+9
Так жаль потерянных 3 года САБОТАЖА "Слуг" Особенно последний год ,когда они знали ,что будет внападение рашистов и демонстративно абсолютно не говили оборону и защиту , не уважали ЗСУ‼️
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08.06.2022 19:21
+6
Уважаемый Юрий , Вас очень любят и доверяютЗСУ‼️Вы достойный ,талантливый гражданин Украины ! Создайте свою партию из честных , умных ,образованных патриотов ‼️💙💛❤️Пригласите Арсения Яценюка , Виталия Портникова и всех проверенных патриотов Вы должны быть или президентом или министром обороны
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08.06.2022 19:16
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Гнать в шею зелень с ней будем разбираться после победы! Ставить исполняющую обязоности презедента Лану Зеркаль и будет нам щястье и компетентных политиков во всех направлениях
https://youtu.be/psp4VAi9xGI
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08.06.2022 18:54 Відповісти
Це неможливо за Конституцією.
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08.06.2022 19:14 Відповісти
Бачу, це стає питанням виживання.
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08.06.2022 19:52 Відповісти
Зелёная плесень положила на Конституцию большой болт. А нам надо как-то победить в этой войне. Так что либо ZEшобла, либо свободная от кацапов Украина
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08.06.2022 22:15 Відповісти
Скільки можна писати що вона не згодна на цю посаду.
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08.06.2022 19:26 Відповісти
Сделать мобилизационный резерв 10 миллиона человек и каждому выдать высокоточную ракету на максимальной дальности. И чтобы отскакивало от зубов!
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08.06.2022 19:32 Відповісти
Уважаемый Юрий , Вас очень любят и доверяютЗСУ‼️Вы достойный ,талантливый гражданин Украины ! Создайте свою партию из честных , умных ,образованных патриотов ‼️💙💛❤️Пригласите Арсения Яценюка , Виталия Портникова и всех проверенных патриотов Вы должны быть или президентом или министром обороны
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08.06.2022 19:16 Відповісти
Поддерживаю!
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08.06.2022 19:18 Відповісти
Патриоту Арсению Яценюку необходимо сначала достроить стену на границе с рф, а затем пробовать идти во власть.
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08.06.2022 20:46 Відповісти
00))))))
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08.06.2022 22:05 Відповісти
Так жаль потерянных 3 года САБОТАЖА "Слуг" Особенно последний год ,когда они знали ,что будет внападение рашистов и демонстративно абсолютно не говили оборону и защиту , не уважали ЗСУ‼️
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08.06.2022 19:21 Відповісти
А ви не допускаєте що це робилось навмисно? Зданий південь України тому доказ.
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08.06.2022 19:30 Відповісти
Бандера.
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08.06.2022 19:27 Відповісти
Юрий, не могли-бы Вы , поговорить с Залужным лично и рассказать эту ситуацию ?Как было-бы хорошо ,чтобы Вы были советником Залужного , а не придурочная безуглая от Ермака
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08.06.2022 19:28 Відповісти
Вика , Залужный работает на все 150 , а может и на все 250 , он не может к сожалению вести все вопросы ,
а вам плюсик в карму
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08.06.2022 20:58 Відповісти
Масштабний звіздєц, в общем.
Не готові ми до війни, абсолютно.
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08.06.2022 19:45 Відповісти
Міністр оборони ? Чи міністр здачі ?
Міністерством оборони зараз працюють волонтери, а озброюють нас західні партнери.
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08.06.2022 19:51 Відповісти
В мене таке враження, що через незлагодженість, невміння, гине дуже багато наших військових.
Хтось посилено створював хаос, три роки..
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08.06.2022 19:49 Відповісти
Хаос в нашому війську замінив постсовітську безініціативність на фоні відсутності ефективної вертикалі управління. Тож, сам факт не є очевидим мінусом. Упорядкування хаосу задля для досяегннггя цілей, власне і є управлінням.
Бутусов дещо інакше, але з тих самих міркувань сформулював тезу про те, що ******* війна полягає в ефективному управлінні оперативно взаємозв'язаними забезпеченими і мотивованими підрозділами, які самостійно виконують тактичні завдання різного рівня.
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08.06.2022 21:21 Відповісти
Так это потому,что часть сил дезертировала с позиций орки сегодня захватили Святогорск
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08.06.2022 20:16 Відповісти
Уважаемый, Юрий Бутусов! Расскажите в эфире Ваше видение о причинах таких масштабных ляпов в организации обороны государства. Ведь 15.02.2022 в статье на Цензоре Вы утверждали, что все военнослужащие приведены в полную боеготовность, получили оружие и БК, заняли позиции. За 9 дней что-то изменилось или настолько массированное наступление рф действительно не ожидалось? Заранее благодарен.
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08.06.2022 20:44 Відповісти
армия должна быть отделена о верховного и его оп-ы.
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08.06.2022 20:47 Відповісти
за два три месяца можно было собрать шастающих от безделья мужиков и подготовить. Не все они бездари.
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08.06.2022 21:14 Відповісти
А мужикам оно надо ?
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08.06.2022 23:22 Відповісти
Юрий,4 дня назад звонил ребятам в Северодонецк,нет ни хера с оружия,сидят и днем и ночью под обстрелами..О чем этот стрим,елементарного нет ,люди герои В.Логачов ,Саня Баунов
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08.06.2022 21:22 Відповісти
Пан Юрій наполягає на гнучкості зворотнього зв'язку в спілкуванні тактичного рівня з управлінням, тоді як зв'язок, часом, взагалі бездіє. Звідси й виникають проблеми, які пропонується вирішувати через рапорти зовнішнім каналом. На мою думку, така ідея нежиттєздатна силами окремої людини. На додачу, управління і генштаб не будуть сприймати належним чином звернення зі сторони. Хоча, спроба їх реєструвати і зберігати у автоматизований спосіб через електронний ресурс задля подальшого направлення в електронний же спосіб на адресу управління, - за певних зусиль можливо й знайде свій шлях до війська.
А от безпечне зберігання і систематизація поданої заявниками добровільно інформації щодо полонених і особливо загиблих в межах військово-політично орієнтованого ресурсу Цензора, на мою думку, могла б відіграти шалено важливу соціальну функцію. Тобто реалізувати потенціал однієї з найбільш популярних внутрішньо-українських соціальних мереж. Цензор отримає додаткову увагу суспільства і збільшення ваги в медіапросторі. Суспільство може отримати за певних зусиль незалежну від влади, а тому потенційно більш ефективну платформу, що могла б об'єднати зусилля і діяльність низки соціальних груп, які розповсюджують інформацію через загальні соціальні мережі, що не зберігають її конфіденційність. І створити пул даних про місця загибелі, поховань, останків війсьовиків, що рано чи пізно будуть затребувані в історичній і пошуковій роботі.
Тоді як на належну діяльність МО, принаймні на цей час, годі й сподіватися.
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08.06.2022 22:19 Відповісти
 
 